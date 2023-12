Magnussen nevidí na sezóně žádné světlé momenty

Kevin Magnussen zakončil u Haasu svou šestou sezónu. Z pohledu bodů se ale jednalo o druhou nejhorší sezónu vůbec. Na bodech skončil třikrát – v Saudské Arábii, v Miami a Singapuru.

Vždy to byl ale jen jeden bod za desáté místo. Sezónu tak zakončil se třemi body na kontě a celkově skončil devatenáctý, což je o tři pozice horší než jeho týmový kolega Nico Hülkenberg. Není divu, že na setkání zástupců médií v Abú Zabí, kterého se účastnil i f1sport.cz, optimismem zrovna moc nepřekypoval a jen těžko hledal v uplynulé sezóně nějaké světlé okamžiky.

„Bohužel musím říct, že tu žádné nejlepší momenty sezóny nebyly. I závody, kde jsme získali nějaké body byly docela… prostě tu byly závody, kde jsme byli extrémně šťastní ze zisku 10. místa. Což jen ukazuje, co jsme měli za sezónu. Ale ano, ty závody, kde se nám podařilo získat body, byly vrcholy sezóny. Bohužel lepší to nebylo.“

Nedostatečný vývoj v průběhu sezóny považuje Kevin za hlavní problém, proč se letošní sezóna Haasu vůbec nepovedla.

„Nebyl to pro nás dobrý rok, nevyvíjeli jsme se takovým tempem, jakým jsme měli, nebo jsme se nevyvíjeli vůbec. Myslím, že jsme rok začali v docela dobré pozici. Ale ve vývojovém závodě jsme prohráli s konkurencí. Teď je před námi opravdu důležitá zima, kdy to všechno budeme muset dohnat. Ale věřím, že to můžeme zvládnout.“

Kevin Magnussen pokračuje společně s Hülkenbergem v týmu i příští rok a oba se shodují, že tým potřebuje lepší auto. Jak sebevědomě se do další sezóny cítí, když již ví, co je problém a jak ho je potřeba vyřešit?

„To nejlepší, co mohu udělat, je pokusit se vést tým, jak nejlépe umím. Musíme zůstat věrní talentu, který v týmu máme. Jde o to, že předvádíme záblesky velmi dobrého výkonu. Není to tedy neustále jen plochá čárá slabého výkonu. Problém je, že toho dobrého výkonu je velmi málo. Ale je tam a je tam i potenciál. Což je frustrující i motivující zároveň. Frustrující, protože se vám nedaří dostáhnout konzistence na nejvyšší úrovni vašeho možného výkonu. Ale také motivující, protože vidíte, že výkon tam je, jen se vám ho nedaří odemknout.“