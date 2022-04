Magnussen nemohl čtvrtému místu v kvalifikaci uvěřit

„Je to úžasný pocit, nemůžu tomu uvěřit, je to tak blízko první trojce,“ řekl Magnussen po kvalifikaci. „Čtvrté místo je nejlepší kvalifikace pro Haas v historii, takže jsem na to i na tým opravdu hrdý.“

Magnussenův úspěch se však nerodil jednoduše. Dánský pilot skončil v kačírku jen kousek od bariéry. „Vyjel jsem mimo trať, ztratil auto a projel celou cestu štěrkem. Podařilo se mi to udržet, otočit se a vrátit se na trať. Auto bylo prostě fenomenální a nemůžu uvěřit, že jsme na čtvrtém místě. Vypadá to, že zítra bude sucho, takže prostě uděláme, co bude v našich silách. Nevím, co od toho čekat. Pojedeme se bavit a dáme do toho všechno, jako jsme to udělali dnes.“

Schumacherovi bude na startu patřit dvanáctá pozice. „Chyba v sedmé zatáčce vedla k tomu, že jsem ztratil přes sekundu, takže si myslím, že bychom postoupili. Je to škoda, ale teď nás čekají další dva závody a doufejme, že se nám podaří probojovat se dál – auto vypadá skvěle.“

„Už v Melbourne jsme dokázali docela tvrdě bojovat s auty kolem nás a jedna věc, která byla velmi pozitivní, byla, že jsme dokázali udržet pneumatiky poměrně dlouho naživu. Zítra se bude hrát o všechno a doufejme, že budeme mít trochu štěstí na naší straně a budeme schopni se třeba dostat na body.“

„Dnešní den byl velmi dobrý,“ řekl Steiner. „Byly to velmi náročné povětrnostní podmínky a vím, že je to pro všechny stejné, ale po Austrálii jsme to opravdu potřebovali. V Austrálii jsme neměli fantastický víkend, ale tento víkend jsme všichni začali hned v pátek ráno, úroveň sebevědomí byla vysoká. Skončit s Kevinem na čtvrtém místě je fantastické – je to další nejlepší výsledek pro tým Haas F1. Pro Micka to bylo téměř to samé, jen mu trochu chybělo, ale dvanáctá pozice není špatná na start do závodu, takže start ze čtvrtého místa a dvanácté místo, uvidíme, co zítra dokážeme.“