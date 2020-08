Magnussen nedokončil závod, protože mu došly pneumatiky

Kevin Magnussen měl před závodem k dispozici 1 sadu nových tvrdých pneumatik, 1 středních a 1 měkkých. Kromě toho měl také 1 sadu použitých tvrdých, 1 středních a 2 sady použitých měkkých.

Do závodu odstartoval na středně tvrdých pneumatikách. V 9. kole přezul na použitou sadu tvrdých a ve 20. kole na novou sadu tvrdých pneumatik. Poté 10 kol před koncem ze závodu odstoupil.

Magnussen měl velké problémy s puchýři na levé zadní pneumatice. Proto ho tým z bezpečnostních důvodů odvolal ze závodu. Mimo jiné tím pošetřil komponenty a bude moci například vyměnit převodovku pro další závod. Primární motivace byla však jiná.

Magnussen sice mohl přezout na měkké pneumatiky, ale ty vykazovaly velkou míru degradace. Na konci závodu na ně jako jediný přezul Hülkenberg.

„Na konci závodu jsme museli s Kevinem odstoupit,“ řekl Steiner. „Došlo k vibracím a nebyli jsme si jisti, jak moc to ovlivní zavěšení.“

Magnussen je navíc přesvědčen, že celý jeho víkend byl špatný a to kvůli opravám, které musel tým provést na jeho voze po kolizi s Albonem v prvním závodu na Silverstonu.

„Auto tento víkend nepodávalo výkony, jako obvykle podává,“ řekl Magnussen. „Víme, že zejména v neděli v závodě máme lepší výkon, ale tentokrát se tak nestalo. Minulý týden jsme měli tu nehodu a myslím, že části podlahy, které jsme použili tento závodní víkend, jsou staré díly. Nenapadá mě nic jiného, co by to mohlo být. Podle mě může být auto lepší, než bylo tento víkend.“