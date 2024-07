Magnussen na konci sezony opustí tým Haas

Oznámení týmu Haas, že od příští sezony již nebude spolupracovat s Kevinem Magnussenem není velkým překvapením, jelikož již několik týdnů sílí spekulace, že dánského pilota nahradí Esteban Ocon.

Jednatřicetiletý Magnussen v F1 závodí od roku 2014 a velkou většinu své kariéry v královně motorsportu absolvoval právě s Haasem. Magnussen momentálně závodí pro americký tým již sedmým rokem – nejprve pro Haas závodil v letech 2017 až 2020 a od roku 2022 prožívá ve stáji Genea Haase své druhé angažmá.

Magnussen pro Haas k dnešnímu dni odjel celkem 134 závodů, ve kterých získal 129 bodů a jedno pole position. Nejlepší sezonu zaznamenal v roce 2018, kdy skončil v konečném hodnocení jezdců devátý (v tomto ohledu šlo i o jeho nejlepší sezonu v kariéře).

Od loňské sezony však Magnussen zaostává za svým kolegou Nikem Hülkenbergem, jenž se od startu ročníku 2023 postaral takřka o 3/4 bodů, které za tu dobu Haas vybojoval. I to byl zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč Magnussenovi nebyla prodloužena smlouva.

„Rád bych poděkoval všem v týmu Haas. Jsem hrdý na to, že jsem v posledních letech závodil za tak skvělý tým. Zejména bych chtěl poděkovat Geneu Haasovi, a to především za to, že mě v roce 2022 znovu přivedl zpět, když jsem si už myslel, že můj čas ve formuli 1 skončil. S tímto týmem jsem prožil několik skvělých okamžiků. A i když se už těším na další kapitolu své závodní kariéry, nadále se plně soustředím na to, abych do konce roku 2024 odevzdal týmu vše, co ve mně je,“ uvedl v tiskovém prohlášení Magnussen, jenž v sezoně 2025 v F1 již nejspíš jezdit nebude.

Jeho kroky by mohly vést například do vytrvalostních závodů, kterým se ostatně naplno věnoval už v roce 2021, kdy neměl angažmá v F1. Magnussen tehdy závodil v zámořském seriálu IMSA (získal zde jedno vítězství) a zúčastnil se i 24hodinovky v Le Mans (v posádce se svým otcem Janem obsadil ve tříde LMP2 17. pozici). Dán si v témže roce vyzkoušel i formulový šampionát IndyCar.

Pro sezonu 2022 měl Magnussen smlouvu s Peugeotem, se kterým měl působit v seriálu WEC. K naplnění tého dohody ale nedošlo, jelikož se Magnussen narychlo vrátil do F1 poté, co tým Haas kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu zrušil smlouvu s Nikitou Mazepinem.