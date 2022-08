Magnussen musel na příkaz stewardů do boxů. Podle Haasu zbytečně

Magnussen měl v první zatáčce kontakt s Ricciardem. Při něm si poškodil levou bočnici předního křídla. Po pár kolech viděl černou vlajku s oranžovým kruhem, která jezdci přikazuje zajet do boxů a nechat si nebezpečný vůz opravit.

„Byl to pro nás těžký závod,“ řekl Steiner. „Kevin měl poškození předního křídla. Podle našeho názoru byla chyba ze strany FIA, že nás stáhla.“

„Přední křídlo bylo bezpečné pro pokračování, takže jsme ztratili půl kola, což znamená, že náš závod skončil, a pak bylo samozřejmě obtížné zprovoznit pneumatiky, když jsme měli pořád modré vlajky.“

Magnussen dojel na 16. místě, zatímco jeho týmový kolega Mick Schumacher na 12. místě a rovněž nezískal body.



Foto: Getty Images / Dan Mullan

Kevin Magnussen, který v Maďarsku jako jediný ze dvou jezdců Haasu nasadil vylepšení, se však snažil na závodě najít i pozitivní věci.

„Na startu jsem měl lehký kontakt s jedním z jezdců McLarenů – nemohl jsem se mu vyhnout. Nebylo to tak zlé, takže jsem byl překvapen, že jsem dostal vlajku.“

„Později jsme nemohli pořádně zapnout tvrdou pneumatiku, takže bylo dobré se ji zbavit a zajet pár kol na střední směsi.“

„Bylo to pozitivní z toho pohledu, že jsme mohli dát auto na trať a získat data. Čeká nás spousta práce, abychom z něj dostali čas na kolo, a to přijde během několika příštích závodů – je to nový potenciál, který je třeba odemknout.“