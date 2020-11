Magnussen míří do USA! Závodit by měl pro Chipa Ganassiho

Stáj Chip Ganassi Racing, která v USA dlouhodobě působí v NASCAR i IndyCar, se v příští sezoně po roční pauze vrátí na scénu sportovních vozů. Ganassi nasadí do kompletní sezony seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship jeden prototyp Cadillac nejvyšší třídy DPi.

Ganassi působil v IMSA WSC s vozy Ford GT do loňského roku, kdy americká automobilka ukončila tovární program. Nyní šéf slavného týmu hledá jezdce pro nový program se sportovním prototypem. Vůz Cadillac by měl ve všech závodech příští rok podle informací webu motorsport.com pilotovat Kevin Magnussen.

Osmadvacetiletý Dán po této sezoně ukončí spolupráci s týmem Haas a formuli 1 opustí po šesti kompletních sezonách. Kromě Haasu závodil také pro McLaren a Renault.

Magnussen jako první možnost pro pokračování své kariéry zvažoval angažmá v IndyCar, týmy však na svá poslední zbývající volná místa během podzimu sháněly platící jezdce, což Dán nechtěl akceptovat.

Chip Ganassi Racing To Run Cadillac DPi-V.R For 2021 IMSA Season https://t.co/ut6MB6pUYN pic.twitter.com/InJ9FZlp08 — Alex Luft (@thealexluft) November 25, 2020

Jeho volba tak padla na prestižní seriál sportovních vozů, kde s vozem Cadillac již působí mimo jiné další bývalý pilot F1 Felipe Nasr.

Kevinův otec Jan Magnussen, který je díky svému mnohaletému angažmá u týmu Corvette považován za legendu americké scény sportscar, prozatím odmítl přestup svého syna do USA potvrdit, podle motorsport.com se však jedná o hotovou věc.

Pokračovatel závodnického rodu Magnussenů se tak v příštím roce může těšit na slavné závody, jako jsou 24 hodin v Daytoně, 12 hodin na Sebringu nebo Petit Le Mans.

Za volantem prototypu týmu Chip Ganassi Racing by se Magnussen mohl střídat se zkušeným Holanďanem Rengerem van der Zandem, který do této sezony pilotoval shodný prototyp Cadillac ve službách stáje Wayna Taylora. Pro vytrvalostní závody by chtěl Ganassi jako třetího pilota získat šestinásobného šampiona IndyCar Scotta Dixona, který pro Ganassiho tým právě v americkém formulovém šampionátu závodí.

Nová sezona IMSA WSC odstartuje v Daytoně 30. a 31. ledna.