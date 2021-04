Magnussen jednal o angažmá u Toro Rosso

Sezona 2018 nebyla z pohledu Magnussena a americké stáje Haas špatná. Dánský pilot svými 56 body pomohl týmu k 5. místu v poháru konstruktérů a dostal se do hledáčku Helmuta Marka.

Red Bull totiž po sezoně opustil Daniel Ricciardo a po něm uvolněnou sedačku měl zaplnit Pierre Gasly. Tím se uvolňovalo místo v Toro Rosso.

„Když jsme s nimi jednali (se zástupci Red Bullu; pozn. red.), tak nám bylo hned jasné, že mají kandidáta na sedačku u Red Bullu (Gaslyho),“ rozpovídal se Magnussen v rozhovoru pro dánský web B.T.

„Zároveň ale zmínili, že bude k dispozici jedno místo u Toro Rosso. Nebylo to tak, že by už pro mě měli přichystanou smlouvu, rozhodně to ale byla reálná možnost.“

Dánský závodník však tuto příležitost za pačesy nechytil, u týmu Haas byl v té době podle vlastních slov spokojený. V roce 2018 si Magnussen s Haasem připsal jedenáct umístěni v elitní bodované desítce.

„Rozhodli jsme se nejít za touto možností, u Haasu jsem byl vážně šťastný a věřil jsem, že náš progres bude pokračovat i po sezoně 2018.“

K týmu Toro Rosso posléze přišel Alexander Albon. Thajský pilot poté závodil i pro Red Bull, po loňské sezoně ale o své místo přišel a letos ho čeká debutová sezona v DTM s vozem Ferrari.

Kevin Magnussen po svém loňském konci u Haasu závodí v zámořském seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship s prototypem Cadillac DPi týmu Chipa Ganassiho.