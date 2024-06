Magnussen je ve hře o sedačku pro příští rok, říká Komacu

Kdo bude příští rok jezdit za Haas? Jezdecký trh je letos hodně dynamický. U mnoha sedaček je více kandidátů a favorité se mění doslova každý den.

Očekává se, že u Haasu bude jezdit Oliver Bearman, kterého ve Španělsku čeká druhý ze šesti plánovaných prvních tréninků s americkým týmem. Kdo vedle něj? Spekuluje se o Oconovi, u něhož už máme potvrzené, že u Alpine končí. Další možností je Čou, který by přišel s čínskými sponzory a Sauber a Haas by si tak prohodili jezdce (opačným směrem míří Hülkenberg). Zcela vyloučit nelze ani jeho týmového kolegu Valtteriho Bottase. Už méně pravděpodobný je Carlos Sainz – o něj by Haas určitě měl zájem, ale Španěl nejspíše zamíří k Sauberu nebo k Williamsu.

Šéf týmu Ajao Komacu ale potvrdil, že ve hře zůstává i současný jezdec Kevin Magnussen.

„Určitě je ve hře. Nechci říkat, s kolika jezdci jednáme, ale určitě je Kevin vážným kandidátem pro příští rok, protože byl skvělý,“ řekl Komacu pro britský Mirror.

„Zejména od příchodu Nica se posunul o další stupínek výš. Letos je týmový hráč a pochopil, co musí udělat, aby tento tým posunul dopředu. Pracuje opravdu tvrdě a já jsem za to opravdu vděčný.“

„(Hülkenberg) byl opravdu dobrý. V médiích otevřeně řekl, že jsem se ho snažil udržet. Nebudu rozebírat důvody, proč jsme se nedokázali dohodnout, ale určitě to nebylo kvůli nedostatku vůle z obou stran. Prostě to bylo dáno okolnostmi.“

„Někdy vám čas mimo F1 prospěje. Můžete se znovu soustředit a pochopit, co jste vlastně měli předtím, co jste ztratili a co chcete ve svém životě. Cítím, že když se Kevin i Nico vrátili – dobře, Nica jsem před jeho příchodem do Haasu neznal, ale Kevina jsem znal a jeho soustředění bylo mnohem lepší.“

„Očekávám, že to byl stejný případ jako u Nica. Co se týče rychlosti, tu najednou neztratíte, takže je to o tom, jak se tomu věnujete a jak ze sebe a z týmu dostanete to nejlepší, když víte, jak na to. Byl nám velkou pomocí. Nicova kvalifikační kola jsou skvělá, což nám dává referenci. Pokud jde o závodní tempo, je to stejné. Je otevřený tvrdé práci a zlepšuje se.“