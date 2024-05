Magnussen je dva body od zákazu startu. Jak jsou na tom ostatní jezdci?

Existuje celá řada trestů. Od napomenutí přes pokuty až po časové tresty. Pokud jezdec dostane trest podle pravidla 54.3 (prakticky vše kromě napomenutí a pokuty), může dostat současně i trestné body, které se přímo týkají superlicence.

Pokud dosáhne 12 bodů, bude mu pro následující víkend superlicence pozastavena.

Platnost bodů je vždy 12 měsíců – smažou se v den ročního výročí jejich uložení. Pokud by jezdec dostal trestný bod 8. května 2024, dojde k jeho smazání 8. května 2025.

Nejstarší Magnussenův trestný bod je z Džiddy, ve které se jelo 9. března. V tento den příštího roku se mu smažou první 3 body. Samozřejmě v případě, že do té doby nedostane zákaz startu. V takovém případě by musel jeden závodní víkend vynechat a body by se mu smazaly všechny.

Pokud by k tomu došlo, patrně ho nahradí Pietro Fittipaldi, který už se záskokem u Haasu má zkušenosti, nebo Oliver Bearman (který má zase zkušenost se záskokem u Ferrari).

Trestné body Magnussena

Grand Prix Saúdské Arábie: 3 body (kolize s Alexem Albonem)

Grand Prix Číny: 2 body (kolize s Júkim Cunodou)

Grand Prix Miami: 3 body za vyjetí mimo trať a získání výhody v souboji s Lewisem Hamiltonem.

Grand Prix Miami: 2 body za kolizi s Loganem Sargeantem

Ostatní jezdci

Za Magnussenem jsou Sergio Pérez a a Logan Sargeant s 8 body. Jezdci Red Bullu se většina bodů odečte letos. Dostal je totiž vloni. V Singapuru dostal 1 bod za kolizi s Albonem, celkem 4 body dostal v Japonsku – za předjetí Alonsa pod SC a za kolizi s Magnussenem. Další bod pak dostal v Abú Dhabí za kolizi s Norrisem. Jeden bod dostal i letos a to v Džiddě za nebezpečné vypuštění.

Velmi podobně je na tom Sargeant, který také získal 6 z 8 bodů vloni. První se mu odečtou v září. Vloni v září dostal 2 body za kolizi s Bottasem. S finským pilotem kolidoval také v Japonsku, za což se mu koncem září odečtou další dva trestné body.