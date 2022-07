Magnussen dostane v Maďarsku nové díly, Schumacher bude rád, když dojede

Týmy musí před víkendem zveřejnit, jaké novinky přivezly. Haas byl většinou jediným nebo minimálně jedním z mála týmů, který nepřivezl nic. Tento víkend na Hungaroringu se to však změní.

Haas chystá první a zřejmě také poslední větší balík úprav. Podle Auto Motor und Sport (AMUS) se při testech v tunelu týmu nezdála některá čísla, a tak vše ještě kontroloval na CFD (počítačové simulace). Kvůli tomu bude balík jen jeden a jeho premiéra přichází o závod později, než se původně plánovalo.

Díly dostane Kevin Magnussen. Mincí si u Haasu neházeli, dánský pilot má přednost jednoduše proto, že je v šampionátu výše (22 versus 12 bodů).

Je však otázkou, zda je to výhoda. Nové díly nebo jejich nastavení je častokrát potřeba doladit, takže nefungují hned v první víkend. Pokud by navíc Magnussen v kvalifikaci boural a to třeba i jemně, musel by nasadit zpět starší (a tedy jinou) specifikaci a podle pravidel startovat z boxů.

Schumachera čeká trocha stresu navíc

Kevin Magnussen startoval ve Francii z posledního místa. Nasadil totiž nové komponenty pohonné jednotky. Totéž čeká i Micka Schumachera. O tom, kdy je potřeba motor či jinou část pohonné jednotky vyměnit, rozhoduje primárně Ferrari. Výrobce vidí do aktuální situace a možností komponent více než samotný tým. Ferrari na tom letos není z hlediska spolehlivosti nejlépe. Penalizace už obdrželi i oba jezdci Ferrari.

Schumacher měl nasadit nové komponenty na Hungaroringu. Pro tento krok je to však jeden z nejhorších okruhů – horší je snad už jen Monako. Kromě toho, že se na Hungaroringu hůře předjíždí, po letní přestávce následuje Spa, který je pravým opakem. Předjíždění je tam jednodušší a čerstvý motor se tam a následně v Monze hodí.

Podle AMUS si Guenther Steiner vyjednal, že Schumacher pojede se starými komponenty také v Maďarsku. A to i za cenu vyššího rizika v oblasti spolehlivosti.