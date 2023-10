Magnussen dostal ránu do rukou, ale je v pořádku. Haas zkoumá příčinu selhání zavěšení

Kevin Magnussen měl v Mexiku tvrdou nehodu poté, co mu selhalo levé zadní zavěšení. Podle týmu to mohlo souviset s přehříváním vozu.

„Boural jsem po poruše levého zadního zavěšení,“ řekl Magnussen. „Stalo se to na špatném místě a já jsem narazil do zdi, takže jsem dostal ránu do rukou a trochu mě bolely, ale jsou v pořádku.“

„Musíme zjistit, co přesně se stalo, protože to prostě selhalo. Předtím bylo vše v pořádku. Dlouho jsem byl v provozu a uvařil jsem si pneumatiky, ale nevím, jestli to, co způsobilo selhání, mělo nějaký vliv už předtím.“

Nico Hülkenberg byl ještě 6 kol před koncem na bodované desáté pozici. Poté ale odpadl a dojel 13.

„U Kevina došlo k poruše zavěšení, takže musíme zjistit, proč se to stalo, ale zdá se, že to souvisí s teplem – musíme to ověřit,“ řekl Steiner.

„Byl to opět těžký den, ale ne všechno je negativní. Nico byl v dobré pozici pro zisk bodu, ale pak s červenou vlajkou, kterou jsme si sami způsobili, jsme v posledním stintu neudrželi pneumatiky. Naše auto nedokáže udržet životnost pneumatik jako ostatní vozy. Mohli jsme bojovat téměř po celou vzdálenost, ale téměř nestačí. Jinak se zdá, že celý tým podal dobrý výkon a Nico jel fantasticky, aby se pokusil něco získat.“