Magnussen dosáhl při návratu do F1 s Haasem na páté místo

Dánský pilot přišel o sedačku u amerického týmu ve F1 po sezóně 2020 a loňský rok strávil v USA v závodech sportovních vozů.

Krátce před začátkem sezóny se ale Magnussen dohodl s Haasem, když nahradil Nikitu Mazepina.

V sobotní kvalifikaci pak Haas díky Magnussenovi poprvé od roku 2019 postoupil mezi deset nejrychlejších a Magnussen startoval ze sedmé pozice.

Za sedmým místem v cíli také mířil, když ale v závěru museli pro technické problémy odstoupit oba piloti Red Bullu, Magnussen se najednou ocitl na páté pozici.

„Byla to obrovská zábava, hodně jsem si to užil. Je tak skvělé být zpět v této pozici, musím říct, že tým odvedl skvělou práci,“ řekl Magnussen.

„Byli jsme nejsilnějším vozem ze středu pole, celý závod jsem viděl Mercedes. Vím, že nám na konci trochu pomohl safety car, byl to ale zkrátka jiný příběh než v minulosti. Říkám to celý víkend, nemohu uvěřit té příležitosti, kterou jsem tu dostal. Páté místo, šílené.“

Magnussen přiznal, že se obával větší fyzické náročnosti. Nakonec byla podle něj z pohledu fyzičky situace lepší, než očekával, ačkoliv jeho krk byl „docela ztuhlý“.

„Bál jsem se, že budu více unavený. Občas ale, když jste v dobré pozici, získáte nějakou energii navíc a já byl rozhodně v pohodě.“

Tým Haas se ale podle Magnussena nenechá výsledkem z Bahrajnu unést a bude se i nadále soustředit na boj ve středu pole.

„Soustředíme se na střed pole a víme, že jsme dnes měli díky red bullům štěstí. Když v Džiddě dokážeme dojet sedmí, bude to v podstatě stejné jako dnes. Dnes jsme měli jen štěstí, že jsme získali o čtyři body více než za sedmé místo.“

Syn bývalého pilota F1 Jana Magnussena přiznal, že v prvním stintu tlačil až příliš na pneumatiky a musel do boxů o dvě kola dříve. Druhý stint ale dokázal o dvě kola natáhnout a vrátit se tím k původní strategii.

„S inženýry jsme to opravdu dobře zvládli, v kritických zatáčkách jsem správně tlačil. Rozhodně se do toho dostávám, myslím ale, že každý se s těmito auto učí. Vždy je to tak, že když si obujete botu, která vám sedí, tak když v ní začnete chodit, ještě se to zlepší.“

Schumacher těsně za body

Blízko svému prvnímu bodu ve formuli 1 byl v Bahrajnu Mick Schumacher. Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera dojel na úvod sezóny jedenáctý.

Na výkonu Schumacherova vozu se podle německého pilota podepsal zejména kontakt s Estebanem Oconem v úvodu, po kterém se Schumacher roztočil, ale mohl pokračovat v závodě.

„Po kontaktu v šesté zatáčce se vůz neřídil dobře. Nevím, jak velké škody to na autě způsobilo. Myslím, že se to projevilo také v rychlosti, kterou jsme měli,“ řekl Schumacher.

„Vidět Kevina na pátém místě znamená, že máme auto, které to dokáže, a já toho mohu také dosáhnout. Zároveň to znamená, že jsme blízko stupňům vítězů, když je šílený víkend, což ve formuli 1 obvykle je, takže bychom měli být schopni toho dosáhnout.“