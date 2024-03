Magnussen byl v Austrálii opět týmovým hráčem, přestože měl důvod být naštvaný, říká Komacu

Ajao Komacu po Velké cen Austrálie, ve které jím vedený tým Haas bral dvě bodovaná umístění, uznal, že kvůli chybné strategii ztratil Kevin Magnussen v úvodu závodu dvě pozice.

Americký tým, stejně jako dva týdny předtím v Saúdské Arábii, rozdělil strategie svých jezdců. Zatímco v případě Nika Hülkenberga tým vsadil na delší úvodní stint, což Němci následně umožňilo zastávku během virtuálního safety caru, v případě Kevina Magnussena bylo rozhodnuto o dřívějším prvním pit stopu.

Později se nicméně ukázalo, že Magnussenova strategie nebyla ideální. Kromě toho, že Dán nemohl získat zastávku „zdarma“ během virtuálního safety caru (což však tým nemohl ovlivnit), dostali se před jezdce Haasu i díky lepšímu načasování pit stopů Alexander Albon i Esteban Ocon.

Tým navíc v poždější fázi závodu Magnussena požádal, aby před sebe pustil Hülkenberga, který byl v dané chvíli na čerstvější sadě pneumatik. Stejně jako v Saúdské Arábii, kde Magnussen pozdržel vláček rychleji jedoucích vozů, tak dánský pilot významně pomohl svému týmu. Navzdory tomu všemu si však nakonec Magnussen dokázal dojet pro jeden bod za desáté místo, když byl v cíli klasifikován hned za svým kolegou.

„V prvním kole zastávek v boxech jsme v případě Kevina ztratili dvě pozice. To se nemělo stát. Vše ostatní ale bylo skvělé. Pitstopy byly úžasné, a stejně tak spolu dobře během druhého stintu spolupracovali i oba naši jezdci, když jel Kevin na tvrdých pneumatikách, zatímco Nico na středních,“ uvedl šéf Haasu Ajao Komacu, kterého cituje Autosport.

„Nico měl opět lepší tempo, ale Kevinova strategie v tu chvíli už byla pokažená. A nikoliv jeho vinou, ale vinou týmu. Kevin tak měl důvody k tomu, aby byl naštvaný. Když jsme ho ale poté požádali, aby před sebe pustil kolegu, hned to udělal. Ví totiž, jak to pro nás bylo důležité,“ ocenil japonský inženýr svého jezdce.

Komacu rovněž vysvětlil, proč Magnussen v první části závodu ztratil dvě pozice:

„Nejprve zastavil Albon, čímž na nás provedl undercut. V danou chvíli jsme už neměli jet do boxů hned v dalším kole, ale udělali jsme to – bezdůvodně. Pak se před nás ještě dostal Ocon, který naopak stavěl déle než my a povedl se mu vůči nám overcut. Ztratili jsme tedy dvě pozice, což by se nemělo stávat,“ prohlásil Komacu, který zatím nepřemýšlel o tom, zda si tým současné piloty ponechá i pro sezonu 2025.

„Jezdecký trh je nyní hodn otevřený. Musím o tom brzy začít přemýšlet, ale v tuto chvíli, dokud neabsolvujeme první čtyři nebo pět závodů, se plně soustředím jen na fungování týmu,“ přiblížil boss Haasu.