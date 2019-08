Magnussen by poslal F1 zpět na Nordschleife. Máme spoustu skvělých okruhů, říká

Pokud by si měl Kevin Magnussen vybrat, závodil by ve formuli 1 na začátku 70. let.

„Bylo to velmi puristické,“ řekl pro Auto Motor und Sport. „V té době to bylo pro jezdce těžší. Dnes je všechno tak dokonalé.“

„Zvažuje se každá drobnost. Je to všechno tak bezpečné. Neříkám, že bezpečnost je špatná, ale zahrnuje to některé negativní aspekty.“

„Chtěl bych mít lepší závodní tratě. Po celém světě existuje spousta skvělých závodních tratí, které by nám přinesly mnohem větší zábavu.“

„Nechápejte mě špatně. V kalendáři už máme několik dobrých okruhů, ale některé nepatří zrovna mezi ty nejlepší.“

Magnussena se zeptali, zda by si chtěl zazávodit na Nordschleife, kde se jelo naposledy v roce 1976. „Ano, byl bych tam okamžitě. Pojďme to udělat!“

Foto: Getty Images / Lars Baron