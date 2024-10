Magické kolo, říká Marko o kvalifikaci Verstappena. Pochválil i inženýry

Max Verstappen odstartuje do závodu ze druhého místa. Dokáže se vrátit na nejvyšší stupínek?

Ze druhého nebo dokonce třetího místa se v Mexiku vyhrát dá – dokonce z těchto pozic vyhráli jezdci vícekrát (po návratu okruhu do kalendáře) než z pole position. Na druhém místě bude na startu stát Max Verstappen. Před sebou bude mít Sainze, za sebou Norrise.

Pro Verstappena přitom třetí část kvalifikace nezačala nejlépe. Jeho první čas byl smazán kvůli traťovým limitům ve druhé zatáčce. 1:16.368 by ale v konečném pořadí stačilo „jen“ na šesté místo.

Ve druhém pokusu pak Verstappen zrychlil o 0,197 sekundy, což ho dostalo těsně před Norrise. Na Sainze ztratil přes 2 desetiny.

Marko si z toho nedělal těžkou hlavu. „Ne, ve třetím sektoru jsme ztratili tři až čtyři desetiny a museli jsme to dostat pod kontrolu,“ řekl Marko pro Sky DE.

„Pak by to vypadalo dobře, což se potvrdilo. A samozřejmě to bylo další Maxovo magické kolo. Po smazání svého kola opět udržel nervy na uzdě a zajel perfektní kolo.“

Marko také ocenil přínos inženýrů Red Bullu. Verstappenův vůz prošel před třetím tréninkem a po posledním tréninku velkým množstvím změn, aby se dostal do správného provozního okna před parc fermé.

„Musíme inženýry pochválit, patří jim velká poklona,“ dodal Marko. „Našli správný směr pro auto pracující v úzkém okně. Řekl bych, že nám také pomohly vyšší teploty, téměř o 13 stupňů.“