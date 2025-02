Magazín NA FORMULI nabízí jedinečný pohled na závody Grand Prix

Jakmile v České republice přestal vycházet britský magazín F1 Racing a skvělý český časopis Petra Dufka Formule, fanoušci F1 museli usednout k internetu, pokud chtěli získat informace o nejsledovanějším motoristickém divadle světa. Proto vznikl magazín NA FORMULI, který se jim pokouší už několik let poskytnout hodnotné informace i texty ze světa Grand Prix.

Mapky okruhů, výsledkové přehledy, statistiky, novinky i zajímavosti, to vše ze stále barevnějšího světa formule 1, nic z toho v magazínu nechybí. Stejně jako rozhovory s českými osobnostmi ze světa rychlých kol a pohledy do sérií, v nichž se prezentují bývalí i budoucí závodníci Grand Prix jako jsou formule 2, Formule E nebo série vytrvalostních závodů WEC se slavným podnikem 24 hodin Le Mans.



Magazín je založen na kvalitních fotografiích od mistra svého řemesla, veterána Velkých cen Jiřího Křenka, který cestuje na závody již od devadesátých let a v současnosti je oficiálním fotografem stáje Mercedes. Jeho vydavatel, cestovní kancelář Prima Italia, a bývalý šéfredaktor F1 Racingu Marek Hlava při jeho tvorbě spolupracují s předními českými odborníky na závody F1 jako jsou Pavel Fabry, Jiří Šlégl, Tomáš Richtr, Roman Klemm, Radek Vičík nebo Josef Nekvinda a mezi inzerenty patří i účastníci série Pirelli, Red Bull nebo Total Energies ale nechybí třeba ani Pražská Energetika.

Kvalitní vícegramový papír a laminovaná obálka jsou ideální k archivaci. Proto časopis probudil mezi fanoušky sběratelskou vášeň, s každým novým číslem si lidé dokupuji ta starší a vytvářejí si svůj domácí archiv. Takže ani není problém, že časopis není v oficiální distribuci, která by ho zbytečně prodražovala. Standardní cena je nyní 120 Kč za jedno číslo, při objednávce obou čísel za rok se cena samozřejmě snižuje. Na webových stránkách Magazín F1 - ONEGPTICKETS je možné dokoupit balíček starších čísel, stejně jako levnější digitální verzi časopisu.

Tím se ale fanoušek připraví o čtení na cestách a na závodech, k čemuž je magazín svým menším formátem nejvhodnější.

Předplatné na rok 2025 je možné objednat zde: Magazín F1 - ONEGPTICKETS