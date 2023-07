Madrid už prý má datum podpisu i termín závodu v ulicích města

Přesune se formule 1 do Madridu? Hlavní město Španělska má být blízko podpisu.

Nedávno se objevily informace, že Madrid chce být jedním z řady měst, které ve svých ulicích uspořádají závod formule 1. Stefano Domenicali plány Madridu nevyloučil, ale vyjádřil jisté pochybnosti, že by se ve Španělsku jely dva závody. Madrid by tak spíše nahradil Barcelonu. Katalánský okruh má smlouvu do roku 2026.

Závod v Madridu chce uspořádat IFEMA, což je organizace, která pořádá nejrůznější veletrhy a výstavy. Závodit by se mělo v jejím okolí.

„Už víme, kdy to podepíšeme a kdy to uděláme,“ řekl prezident IFEMA José Vicente de los Mozos pro Europa Press během Nueva Economía Forum.

Podle něj ale existuje mezi IFEMA a FOM „dohoda o mlčenlivosti“, která mu brání prozradit další informace. Ujistil také, že existuje „vzájemná důvěra“ se Stefanem Domenicalim ohledně pořádání Velké ceny v Madridu.