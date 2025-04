Madrid může být nejlepším okruhem i událostí v kalendáři, tvrdí Sainz

Do formule 1 v příštím roce vstoupí nejen nový tým (Cadillac), ale také okruh, který bude novým dejištěm Velké ceny Španělska (což by však zároveň nemělo znamenat okamžitý konec dráhy u Barcelony v kalendáři mistrovství světa).

Nová závodní dráha s názvem Madring, která se právě začíná budovat na území Madridu, bude rovněž domácím závodem tamního rodáka Carlose Sainze, jenž byl v minulém týdnu představen coby ambasador nového okruhu.

Těžko říct, nakolik jsou Sainzova slova upřímná, nebo zda spíš souvisí s jeho ambasadorskou rolí, nicméně samotný Španěl má pro nový projekt jen slova chvály.

„Všechno, co se kolem tohoto závodu bude dít, všechny ty koncerty a další aktivity, městu hodně pomohou,“ řekl Sainz, kterého cituje web Motorsport.com.

„Myslím, že to může být nejlepší okruh na světě a nejlepší událost celého kalendáře F1,“ podotkl dále vítěz čtyř velkých cen, podle kterého se nového dějiště nemusí jeho kolegové a soupeři z F1 obávat.

„Jezdci se mě na nový okruh ptají – na zatáčky, na uspořádání... Odpovídám jim, ať si nedělají starosti, že se budu maximálně snažit pomoci, aby okruh nabízel skvělou podívanou,“ uvedl Sainz s tím, že jedním z důležitých cílů je, aby měla dráha svůj vlastní charakter.

„To, co žádám od Madringu, je, aby měl charakter s ohledem na to, že je to hybridní okruh. Má městskou část, kde jsou zdi velmi blízko, a pak i tu otevřenější, více podobnou tradičním evropským okruhům, což se nám jezdcům líbí nejvíce. To se týká hlavně závěrečné části okruhu, kde budou klopené zatáčky a rychlé sekvence,“ dodal 30letý závodník.