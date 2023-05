Madrid chce hostit grand prix. Jednání s F1 podle starosty probíhají dobře

Madrid chce být dalším ze světových měst, v jehož ulicích se budou prohánět vozy formule 1.

V Madridu nedávno začala velká výstava o formuli 1. K vidění je i ohořelý monopost Romaina Grosjeana. Výstava potrvá do léta a najdeme ji v IFEMA, což je areál, který hostí výstavy, veletrhy či kongresy. Právě IFEMA by měla mít na starost grand prix v ulicích Madridu. Závodilo by se na okruhu, který by se patrně nacházel v okolí IFEMA. Podle schémat, které kolují, by část tratě vedla i po kruhovém objezdu.

„Jednání o pořádání Velké ceny v Madridu probíhají poměrně dobře. Je to jedna z největších událostí a města se měří podle toho, zda jsou schopna přilákat velké akce,“ řekl starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida, kterého cituje Marca.

Nebylo by to poprvé, co by Madrid hostil závody F1. Do roku 1981 se Grand Prix Španělska jezdila na okruhu Jarama. Jeho oficiální název zní Circuito Permanente del Jarama. Nemusíte být zběhlí ve španělštině, abyste pochopili, že jde o permanentní okruh a ne městskou trať. Nachází se asi 30 kilometrů od hlavního španělského města.

Počet městských okruhů postupně roste. Do roku 2007 byly v kalendáři jen dva. Nyní? Jen počítejme: Singapur, Baku, Monako, Miami, Džidda, Albert Park a Las Vegas.

Zatím není jasné, kdy by se mohlo v Madridu jet. Katalánský okruh, který je nyní domovem španělské grand prix, má smlouvu do roku 2026 a je spíše nereálné, že by se ve Španělsku jely dva závody, i když tomu tak v nedávné minulosti bylo.