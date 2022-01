Made in Japan. Red Bull zásadně mění plány, motory bude i nadále vyrábět Honda v Japonsku

Honda na konci loňského roku formálně odešla z formule 1 a to přesto, že s Red Bullem získala titul. Japonská automobilka chce své zdroje přesunout na nové výzvy v automobilovém průmyslu – zejména tedy na elektrifikaci.

Red Bull založil novou firmu Red Bull Powertrains, do které zlákal mimo jiné velké množství inženýrů Mercedesu. Plán byl takový, že si Red Bull bude vyrábět pohonné jednotky sám. Honda bude tuto snahu na začátku podporovat, aby byl přechod hladký.

Důležité je slovo vyrábět. V letošním roce totiž dojde ke zmrazení vývoje. Ještě předtím Honda dodá vylepšenou pohonnou jednotku – a to včetně nutných a ne zcela jednoduchých úprav kvůli přechodu na nové palivo (více v článku o letošních technických pravidlech). Za to vše si Red Bull už platí.

Změna plánu

Nakonec je ale všechno jinak. Honda bude pohonné jednotky vyrábět v Japonsku a posílat je do Evropy oběma týmům až do roku 2025. O rok později přijdou do F1 nové pohonné jednotky, které si už Red Bull vyvine sám, nebo s pomocí některého z partnerů (reálně zřejmě Porsche).

Změnu plánu pro Motorsport.com potvrdil Helmut Marko. Má hned několik důvodů a výhod. První je technický – vyřeší se tím obavy z problémů se spolehlivostí, kontrolou kvality apod. Současné pohonné jednotky je těžké i vyrábět.

Dalším důvodem jsou pravidla. Na těch nových pro rok 2026 se stále pracuje. Očekává se, bude zaveden rozpočtový strop (dnes se na motoráře nevztahuje) a další omezení. Noví uchazeči budou mít určité úlevy. Cílem je přilákat nové výrobce z koncernu VW a ulehčit jim vstup. Přestože budou nové pohonné jednotky odlišné, budou přece jen vycházet z těch současných, takže Mercedes, Ferrari a Renault budou mít výhodu.

A co Red Bull? Je otázkou, zda na něj pohlížet jako na nového výrobce. Pokud by Red Bull Powertrains byl nový výrobce, měl by výhody – zřejmě vyšší rozpočtový strop, více hodin na testovací stolici apod.

Red Bull Powertrains se nyní po změně plánu soustředí na vývoj pohonných jednotek v roce 2026 a s těmi současnými nebude mít nic společného. Je tak mnohem větší pravděpodobnost, že bude uznán soupeři jako nový výrobce.

Je otázkou, zda Red Bull tuto snahu ještě posílí a pohonné jednotky i nadále ponesou název Honda. Zřejmě ano.

„Našli jsme zcela odlišné řešení, než bylo původně zamýšleno,“ řekl Helmut Marko magazínu Autorevue. „Motory se budou vyrábět v Japonsku do roku 2025, vůbec se jich nedotkneme. To znamená, že práva a všechny tyto věci zůstanou Japoncům, což je pro rok 2026 důležité, protože to z nás dělá nováčky.“

Po potvrzení změny plánu také dává větší smysl informace, že bývalý šéf Hondy Jamamoto bude pracovat jako styčný bod mezi Red Bullem a Hondou. Vztah mezi oběma značkami totiž zůstane podstatně silnější a těsnější, než se původně očekávalo.

Marko naznačil, že vítězství v mistrovství světa v roce 2021 povzbudilo Hondu, aby zůstala blíže F1, než se očekávalo.

„V průběhu našich stále větších úspěchů došlo mezi Japonci k určitému přehodnocení. Uvědomili si také, že by mohli využít znalosti baterií pro svou fázi elektrifikace.“