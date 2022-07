Maďarský úspěch? Podle Wolffa výsledek netradičních postupů a pokusů

„V této sezóně jsme dělali netradiční věci,“ řekl Wolff po sobotě. „Vzpomínám si, jak jsem se bavil s jednou velmi chytrou dámou z oboru aerodynamiky a ta mi řekla: ‚Kdybyste mi loni řekli, že na auto dáme podlahu, kterou jsme nenakreslili v aerodynamickém tunelu, řekla bych, že to nikdy neuděláme‘. A my jsme to udělali a všichni byli na výsledky hrdí.“

Russell byl ve druhém tréninku až devátý se ztrátou 9 desetin. V sobotu ale získal pole position.

„Je to stejné každý víkend a ještě více včera a dnes – zkoušeli jsme různé věci. Tohle je sport založený na datech. Ale pokud se nemůžete spolehnout na data, protože ta z virtuálního světa, z tunelu, z CFD, ze simulací nekorelují s tím, co se děje v reálném čase na trati, musíte prostě zkoušet věci a hledat korelace. V podstatě reverzní inženýrství korelace a to jsme dnes udělali a měli jsme pozitivní výsledky.“

Letošní sezóna byla oscilací mezi depresí a nadšením.

„Letošní sezóna byla oscilací mezi depresí a nadšením, které se někdy měnilo ze dne na den. Včera jsme vyzkoušeli věci, které vůbec nefungovaly, ale daly nám trochu více směru pro dnešek.“

„Abych byl upřímný, je to letos bolestivé cvičení a dnešek je jedním ze dnů, kdy jdeme proti všem tendencím sezony, kdy jsme byli v kvalifikaci opravdu špatní, ale v neděli jsme podávali dobré výkony, skutečně odhalili nějaký potenciál v autě. Pokud zítra dokážeme, že naše závodní tempo neutrpělo, pak bych nás viděl opět na solidní pozici.“