Macao hostí 66. ročník slavné grand prix, dění můžete sledovat živě

Zatáčka u hotelu Lisboa (Lisabon), stoupání St. Francisco Hill, esíčka Solitude nebo neuvěřitelně prudká vracečka Melco – to jsou některé ze slavných pasáží okruhu Guia, který se s délkou 6.2 km vlní ulicemi hustě osídleného Macaa. Podle mnohých názorů se jedná o vůbec nejtěžší městskou trať na světě, která i letos v rámci Grand Prix Macaa přivítá silniční motocykly, světový pohár cestovních vozů FIA WTCR, světový pohár sportovních vozů GT3 FIA GT World Cup a světový pohár formule 3 FIA F3 World Cup.

Dění v Macau budete moci v České republice sledovat živě, v případě cestovních vozů WTCR i na televizních obrazovkách. Závody světového poháru WTCR přenáší živě Eurosport, který v pátek ráno od 6:30 nabídne živě kvalifikaci na svém prvním programu. V sobotu ráno poté budete moci sledovat první závod od 7:45 opět na Eurosportu 1. Druhý a třetí závod poté rovněž na Eurosportu 1 odstartují v neděli brzy ráno v 1:45, respektive ve 4:15.

Macao je pro WTCR předposledním závodním víkendem sezóny, která následně skončí až 15. prosince v malajsijském Sepangu.

Od roku 2008 jsou součástí programu závodního víkendu v Macau také vozy GT, které zde od roku 2015 závodí pod hlavičkou FIA GT World Cup. Prvním vítězem světového poháru vozů GT3 se stal Maro Engel, který tak získal titul pro Mercedes. Po Engelovi následovali Laurens Vanthoor (2016, Audi), Edoardo Mortara (2017, Mercedes) a Augusto Farfus (2018, BMW).

Všichni čtyři předešlí šampioni jsou i letos ve startovní listině, který čítá celkem sedmnáct vozů značek Audi, Mercedes, BMW a Porsche. FIA GT World Cup budete moci sledovat živě prostřednictvím oficiálního streamu, který najdete v tomto článku. Vysílací časy jsou následující: kvalifikace v pátek od 9:10, kvalifikační závod v sobotu od 7:05, hlavní závod v neděli od 5:25.

Good first day at Circuito da Guia. Both cars performed without issue throughout the first official Free Practice session, giving the team maximum opportunity to prepare for the FIA GT World Cup race weekend at #MacauGP🇲🇴.

Přes oficiální stream budete moci sledovat i 53. ročník motocyklové Grand Prix Macaa, a to v sobotu od 8:55.

O vyvrcholení celého závodního programu se postará světový pohár formulí F3, který bude v neděli zakončen posledním závodem pod oficiálním označením Suncity Group Formula 3 Macau Grad Prix. I formuli 3 budete moci sledovat přes oficiální stream po jednotlivých dnech v těchto časech: kvalifikace 2 v pátek od 8:10, kvalifikační závod v sobotu od 2:00, hlavní závod v neděli od 8:30.

Sledujte GP Macaa 2019 živě po celý víkend prostřednictvím oficiálního streamu:

Český tým na startu

Ve startovním poli formule 3 letos v Macau nechybí ani český tým Sauber Junior Team by Charouz, který do závodů na okruhu Guia nasadí tři vozy. Jeden z nich bude pilotovat syn Ralfa Schumachera David Schumacher, jehož týmovými kolegy pro Macao jsou Enzo Fittipaldi a Callum Ilot.

Jedním z velkých favoritů na vítězství v Macau bezpochyby bude ruský pilot Robert Schwartzman, který se letos s týmem Prema stal šampionem FIA F3. Kromě něj do Macaa stáj Prema nasazuje také Marcuse Armstronga a Frederika Vestiho.

What a first day for us in Macau! Jake Hughes sets the fastest time in Qualifying.

Emotional and successful return for Sophia Floersch.

We will be back on track tomorrow at 11:30 local time/04:30 CET.

Za britský Hitech Grand Prix v Macau pojede rychlá trojice Jüri Vips, Max Fewtrell, Juki Tsunoda, francouzský ART Grand Prix poté vsadí na Dána Christiana Lundgaarda, Rakušana Ferdinanda Habsburga a Španěla Sebastiána Fernándeze.

Za zmínku určitě stojí debutová účast v Grand Prix Macaa ze strany týmu HWA, který jeden ze svých monopostů svěří německé závodnici Sophii Flörschové. Ta se na okruh Guia vrací poté, co zde loni skončila v nemocnici po hrůzostrašné nehodě, během které díky velkému zásahu štěstí nebyl vážně zraněn nikdo další. V ohrožení od letící formule Němky se ocitli především traťoví maršálové a fotografové.

Z tradičních týmů formulových sérií v Macau letos startují také stáje Trident, Jenzer Motorsport, Campos nebo Carlin, v jehož řadách se do asijského městského státu vrací i dvojnásobný vítěz Grand Prix Macaa Dan Ticktum.

Trať prošla úpravami

Organizátoři Grand Prix Macaa před letošním ročníkem přistoupili k úpravám bezpečnostních bariér v pasážích kolem zatáčky Lisboa, kde právě v loňském roce došlo ke zmíněné nehodě Sophie Flörschové. Němka v nájezdu do „Lisabonu“ zezadu trefila monopost Jehana Daruvaly, poté ji obrubník na vnitřku zatáčky vymrštil do vzduchu a za letu trefila ještě vůz Šo Tsuboje. Vůz Flörschové silou prorazil bezpečností ploty upevněné na svodidlech a zastavil se až o plošinu pro fotografy.

Opakování podobného scénáře chtějí organizátoři předejít posunutím vnějších bariér v zatáčce Lisboa směrem dále od jejího vrcholu do únikové zóny. Tím by měl zároveň vzniknout širší nájezdový prostor v místě, kde se trať významně zužuje z několikaproudové silnice do užší ulice vedoucí mezi městkou zástavbu.

Z původního místa také zmizelo loni zasažené vyvýšené místo pro fotografy a do následují zatáčky San Francisco organizátoři přidali tecpro bariéru, což bylo podmínkou pro to, aby okruh Guia od FIA opětovně obdržel licenci Grade 2.

Video: těžká nehoda Sophie Flörschové z loňského roku

Video: hromadná nehoda během závodu FIA GT World Cup v roce 2017

