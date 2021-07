Má zájem minimálně o testování, říká o Hülkenbergovi týmový šéf z IndyCar

11:30 | Stále se jedná o termínech a místech předsezónních testů. Podle posledních informací by mohl být první test v Barceloně od 23. do 25. února a další v Bahrajnu od 11. do 13. března.

9:54 | Ještě dodatek: Ferrari porušilo večerku kvůli výměně pohonné jednotky ve voze Sainze.

9:38 | U Ferrari se v noci svítilo. Tým porušil večerku (týmy to mohou udělat dvakrát ročně, tohle byl první případ).

19:25 | Honda potvrdila, že Verstappenův motor ze Silverstonu fungoval v tréninku normálně a může být dál používán.