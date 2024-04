Má velmi lukrativní nabídku od Audi, kterou nemůžeme dorovnat ani překonat, říká Marko o Sainzovi

Sainz by mohl zamířit k Mercedesu, Sauberu (Audi), Red Bullu nebo dokonce do Williamsu.

U Red Bullu je potenciálně volná sedačka, protože Pérezovi na konci roku končí smlouva. Na Sainze byl samozřejmě dotazován Helmut Marko.

V rozhovoru pro rakouské noviny Kleine Zeitung Marko o Sainzovi řekl: „Mluvíme s ním. Prožívá svou nejsilnější sezónu ve F1. Má však velmi lukrativní nabídku od Audi, kterou nemůžeme dorovnat ani překonat.“

„Známe ho ale z dob Toro Rosso, už tehdy jezdil s Maxem. V té době se ho ale hodně dotklo, když jsme do Red Bullu povýšili Verstappena a nejeho.“

Red Bull přesunul Verstappena od Velké ceny Španělska 2016 do Red Bullu. Sainz místo toho o rok později z rodiny Red Bullu odešel a zamířil k Renaultu.“

Kromě jezdecké sestavy u týmu Red Bull bude na stole také jezdecká sestava u týmu Racing Bulls (RB). Zůstat by mohli oba jezdci, žádný nebo jeden z nich. Je poměrně reálné, že Cunoda má šanci zůstat, pokud neodejde jinam (údajně i on je na širším seznamu Audi). V případě Ricciarda se občas objeví úvahy, že by mohl skončit už letos a nahradil by ho Liam Lawson.

„S Liamem Lawsonem jako rezervním jezdcem máme v týmu samozřejmě silného jezdce, který má podle smlouvy právo jezdit za jiný tým, pokud u nás v roce 2025 nezíská kokpit,“ řekl Marko.

„V tomto ohledu by pro nás bylo samozřejmě vzrušující, kdybychom ho mohli vidět ve formuli 1 už letos, abychom si udělali ještě jasnější obrázek. Ale je to složitá záležitost, takže budeme muset počkat, jak se věci vyvinou.“