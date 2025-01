Má teď na svých bedrech tlak, aby předvedl co nejlepší výkon, říká Herbert o Doohanovi

Je to možná nejpodivnější debut ve F1 za dlouhou dobu. Jack Doohan už má sice debut za sebou – v Abú Dhabí nahradil pro poslední závod Estebana Ocona, ale ten pořádný ho čeká teprve letos.

Není moc obvyklé, že by ve F1 začínal mladý jezdec a už před jeho startem se spekulovalo o možném konci.

Doohan nad sebou bude mít meč v podobě Franca Colapinta. To, co byla nejdříve jen spekulace, se potvrdilo na začátku letošního roku, kdy Alpine potvrdil, že Colapinto bude rezervním jezdcem týmu.

„Bude si myslet, že má omezený čas a když mluvím s lidmi, myslí si to samé,“ řekl bývalý jezdec F1 Johny Herbert pro Casinoutanspelpaus.io.

„Znám Flavia velmi dobře. Doohan musí podat výkon, a pokud ho nepodá, tak skončí. Vypadne dříve, než řekne švec. Má teď na svých bedrech tlak, aby předvedl co nejlepší výkon.“

Herbert jezdil za Benetton v době, kdy ho vedl Flavio Briatore. Začínal u něj na konci roku 1994, kdy nahradil Jose Verstappena. O rok později pro něj vyhrál dva závody.

„Ke sportu to bohužel patří, zejména ve Formuli 1 nemáte vždy na růžích ustláno. Na Doohana je vyvíjen obrovský tlak, ale tak to prostě je. Musíte sednout do auta a musíte podat co nejlepší výkon.“

Měřítkem pro Doohana bude zkušený Pierre Gasly, který už tým dobře zná.

„Gasly je jezdec, který se v současné době cítí v týmu velmi dobře. V tomto týmu má velkou podporu a to samozřejmě kvůli tomu, že je Francouz. Teď je ale řada na Doohanovi.“

„Má na svých bedrech obrovský tlak, protože Franco Colapinto bude v zadní části garáže. Bude tam s ním v televizi vedle Briatoreho. A tam začnou hrát roli všechny ty malé prvky pochybností. A pochybnosti jsou něco, co rozhodně nechcete.“