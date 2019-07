Má se Ferrari začít obávat Red Bullu?

Mohl by Red Bull letos porazit Ferrari v šampionátu? Zatím to neví ani samotný Red Bull.

Tým zažil dva dobré víkendy. V Rakousku vyhrál, v Silverstone byl velmi silný a bojoval s jezdci Ferrari. V kvalifikaci neztratil Verstappen na mercedesy ani dvě desetiny a to si stěžoval na prodlevu turba.

Zatím však není jasné, zda se jedná o jednorázovou (či spíše „dvourázovou“) záležitost, nebo začátek trendu.

Technický ředitel Hondy Tojoharu Tanabe pro Autosport přiznal, že byl překvapen, jak blízko byli v Silverstonu Mercedesu. Podle něj to ukazuje, že balíček Red Bull-Honda není tak daleko od Mercedesu, jak si myslel.

Red Bull nepochybně zlepšil šasi. V Rakousku nasadil nové přední křídlo, které mělo přinést nejen pár desetinek, ale zejména zlepšit vyvážení, což umožnilo Verstaoppenovi jezdit agresivněji – to má být i příčina prodlevy turba. Honda se už chystá to vyladit.

„Rozhodně jsme na autě odemkli nějaký potenciál,“ řekl Christian Horner. „Na tomto okruhu se vůz choval velmi dobře – ve vysokorychlostních a pomalých zatáčkách byl konkurenceschopný.“

Japonci se také snaží. První vylepšení nasadila Honda v Baku, ale šlo zejména o spolehlivost. Pro úspěch v Poháru konstruktérů je důležité nejen dojíždět vysoko v pořadí, ale hlavně dojet. A spolehlivost Hondy není špatná. Další nový motor nasadila Honda ve Francii.

Kdy nasadí další? Auto Motor und Sport (AMuS) uvedl, že by to mohlo být v Maďarsku. Na Hungaroringu to s ohledem na jeho charakteristiku nedává žádný smysl, ale Red Bull prý chce ukázat Verstappenovi, že má smysl zůstat u týmu. Stejný zdroj později zprávu dementoval. Honda nasadí nový motor zřejmě až po letní přestávce.

Na stejnou dobu (Spa, Monza) chystají nové motory obvykle všichni výrobci. Podle AMuS by se měla Honda novou specifikací vyrovnat současné pohonné jednotce Mercedesu. Samozřejmě nejde jen o výkon. To je jen jeden parametr. Záleží také na party módech, spotřebě apod.

Ferrari má zatím štěstí, že Pierre Gasly v dosavadních závodech (kromě Silverstonu) sbíral poměrně málo bodů. Má jich jen 40 % ve srovnání s Verstappenem. V opačném případě by byl Red Bull už teď Ferrari mnohem blíže.

Dočkáme se opakování soubojů mezi red bully a ferrari? Určitě ano. Přenese se tento souboj i do přímé bitvy o druhé místo v Poháru konstruktérů? Uvidíme...

Foto: Activepictures / Jiří Křenek