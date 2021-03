Má náročnější povahu, ale takové jezdce potřebujeme, říká Brivio o Alonsovi

Udělat z Alpinu vítězný tým. Takový úkol dostal šestapadesátiletý Brivio od Renaultu. Klíčem k úspěchu je také dobrá atmosféra uvnitř týmu, ke které musejí přispět též jezdci Esteban Ocon a Fernando Alonso.

Španělský dvojnásobný mistr světa F1 nemá právě pověst povahově vstřícného člověka. Alonso se vrací do „královny motorsportu“ po dvouleté pauze, během které dvakrát vyhrál 24 hodin Le Mans, stal se světovým šampionem WEC, připsal si triumf v zámořském Rolex 24 a vyzkoušel si Dakar.

Zvládnutí Alonsovi složité mentality bude záležet i na Briviovi, podle kterého však Alpine právě pilota Alonsova typu potřebuje.

„Už jsme se spolu párkrát bavili a připadal mi jako normální chlap, jen navíc s extrémní motivací a touhou po udělání všeho nutného pro úspěch. Chce dostat to nejlepší z auta i z týmu,“ rozpovídal se manažer Alpinu pro web f1i.com.

„Nevrací se jen proto, aby řídil. Chce se pokusit dosáhnout dobrých výsledků, z kterých by měl radost.“

„Jo, je to s ním docela náročné, mně se to ale líbí. Přesně takový typ jezdce potřebujeme. Takového jezdce, který udělá pro úspěch vše.“

„Takový přístup vítám. Pochopitelně budeme muset úzce spolupracovat, abychom vytěžili co nejvíce z jeho schopností a z jeho potenciálu.“

Fernando Alonso se věkem blíží ke kulaté čtyřicítce, Brivio však o jeho přetrvávající motivaci a chuti do závodění nepochybuje.

„Je to chlap ve skvělém šampionátu a s obrovskou chutí.“

„Vrací se zpět k obtížnému sportu, do složitého prostředí poté, co si užíval jiné aktivity. Jeho touha vrátit se do toho nejtěžšího seriálu a vůle se všemi bojovat ukazuje výši jeho motivace.“