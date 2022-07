Má McLaren plán B pro případ, že Ricciardo skončí? Ve hře jsou dvě jména

Lando Norris má smlouvu do roku 2025. Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo má smlouvu do konce roku 2023.

Před několika týdny se však začaly z McLarenu ozývat hlasy, které působily tak, že Australan nemá nic jisté. Podle Zaka Browna nesplnil očekávání, ve smlouvách existují klauzule atd.

V poslední době se situace mírně uklidnila. Stojaté vody trochu více rozvlnil test Coltona Herty v Portugalsku. Mladého Američana (už) příští rok na Ricciardově místě neuvidíme, ale přesto se opět diskutuje o Australanově budoucnosti.

Ricciardo sice v Rakousku získal body, ale stalo se tak teprve po čtvrté z jedenácti závodů. Na Landa Norrise ztrácí v závodech i v kvalifikaci, kde je v průměru asi o tři desetiny pomalejší.

Ve hře jsou dvě jména

Podle BBC McLaren zkoumá možnosti pro rok 2023 pro případ, že by to byl naopak Daniel Ricciardo, který by se rozhodl skončit.

Ve hře mají být dvě možnosti – Alex Albon, který se letos vrátil na startovní rošt a jezdí za Williams nebo Sebastian Vettel, který se letos trápí s Astonem Martin a v příštím roce je volný. V obou případech by šlo zřejmě jen o dočasné řešení.

Body jezdců McLarenu