Má letos Ferrari lepší jezdeckou sestavu než vloni? Jean Todt si není jistý

Názory na to, zda udělalo Ferrari dobře, když 30letého Carlose Sainze nahradilo o deset let starším sedminásobným šampionem Lewisem Hamiltonem, se různí.

Neutrální je v tomto ohledu bývalý dlouholetý šéf Scuderie, a stejně tak i exprezidet FIA, Jean Todt, který na přelomu milénia z pozice šéfa dovedl Ferrari k největším úspěchům v jeho historii.

„Co chybí Ferrari k vítězství? Málo. I v minulosti k tomu měli velmi blízko,“ řekl Todt italskému deníku La Repubblica v kontextu toho, že Ferrari čeká na jakýkoliv titul již od roku 2008.

„Sestava ve složení Charles Leclerc/Carlos Sainz představovala dobrou dvojici, tým o titul rozhodně nepřišel kvůli jezdcům. A i s Hamiltonem zůstává sestava na špičkové úrovni. A jestli je toto složení lepší než to předchozí? To netuším, musíme se podívat, na jaké úrovni bude auto,“ podotkl 78letý Francouz, který si nemyslí, že by měl Hamiltonův příchod Leclerca nějak znejistit.

„Nemyslím, že by ho měl Hamilton nějak ovlivnit. Pro Charlese by to naopak mohla být příležitost k ještě větší motivaci, podobně jako se to stalo s Georgem Russellem u Mercedesu,“ dodal Todt.