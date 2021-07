Má Leclerc zaječí úmysly? V Itálii spekulují, že kontaktoval Red Bull

Jsou spekulace a spekulace. Některé jsou tak silné, že je lze považovat téměř za potvrzené a jen čekáme, až dojde k oficiálnímu potvrzení. Aktuálně je ve vzduchu oznámení smlouvy mezi Mercedesem a Georgem Russellem, který by měl v příštím roce nahradit Valtteriho Bottase. Objevují se spekulace, podle kterých bude dohoda oznámena v průběhu tohoto týdne, kdy se jede Velká cena Velké Británie – tedy Russellův domácí závod.

Pokud se to skutečně potvrdí, bude mít Mercedes příští rok silnou jezdeckou sestavu – minimálně podle papírových předpokladů, které vycházejí z Russellova talentu i jeho loňského závodu za Mercedes.

V příštím roce se mění pravidla, takže rozložení sil je těžké odhadnout. Je však zřejmé, kdo má potenciál. Mercedes a Red Bull očekáváme opět nahoře. Mezi ně se chce vrátit také Ferrari.

Charles Leclerc si nedávno vyzkoušel vůz pro příští rok na simulátoru a moc nadšený z toho nebyl. Šlo ale o relativně časnou verzi a navíc na starém simulátoru – ten nový bude k dispozici až po prázdninách.

Leclerc u Red Bullu?

Franco Nugnes píše pro italskou mutaci Motorspor.com, že se šíří spekulace, podle kterých Leclerc kontaktoval Red Bull a zeptal se Helmuta Marka, zda je ochoten vybudovat skutečný tým snů.

Sergio Pérez stále nepodepsal smlouvu, takže nahradit ho Leclercem by nemusel být problém. Horší je to u Leclerca, která má smlouvu s Ferrari do konce roku 2024. Ve smlouvách ale mají jezdci často „výstupní klauzule“, které jim umožní smlouvu ukončit například v situaci, kdy tým k určitému datu není mezi prvními třemi v šampionátu.

Dvojice Verstappen – Leclerc by byla dobrou odpovědí na případnou dvojici Hamilton – Russell. Je však otázkou, zda chce Red Bull riskovat poškození současné harmonie uvnitř týmu, což je však úvaha, před kterou stojí také Mercedes. Navíc Verstappen má u Red Bullu sice nepsanou ale poměrně jasnou pozici týmové jedničky.

Carlos Sainz se postupně zlepšuje, přesto má Leclerc u Ferrari nyní zřejmě komfortnější pozici než by měl kdy u rudých býků.