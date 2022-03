Má Ferrari nejsilnější motor?

Všichni výrobci pohonných jednotek v zimě intenzivně pracovali. Před třemi týdny totiž došlo ke zmrazení vývoje. To také znamená, že pokud by dnes měl někdo nejlepší pohonnou jednotku, zůstalo by to tak i v dalších třech sezónách. Teoreticky. FIA umožňuje vývoj kvůli zlepšení spolehlivosti. Schovat do toho klasický vývoj ale nejde. Je ale možné vyřešit některé problémy a odemknout celý výkon.

Abychom byli přesní, tak do konce srpna je možné ještě vyvíjet MGU-K, řídicí elektroniku a baterii.

Má dnes Ferrari nejlepší výkon? Marc Surer si myslí, že nemá. Šéf týmu Mattia Binotto před začátkem sezóny hovořil o loňském deficitu 25 koní, který Ferrari vývojem vymazalo. Binotto uvedl, že Ferrari je nyní na úrovni soupeřů, možná lehce napřed.

Surer pro Formel1.de uvedl, že to vidí podobně. „V minulosti dosáhli dobrých výsledků s horším motorem. Nyní jsou prakticky na stejné úrovni jako Mercedes a Honda. Neřekl bych, že je někdo opravdu lepší.“

Ferrari mělo velmi silný motor v roce 2019. Poté ale přišly technické směrnice i tajná dohoda s FIA a Scuderia zažila v roce 2020 jednu z nejhorších sezón. Vloni už to bylo lepší. Ferrari na začátku roku přišlo s upgradem a ke konci sezóny nasadilo novou baterii.

Podle Surera jde o kombinaci několika věcí. Ferrari podle spekulací vstřikovalo více benzínu, než je povoleno (minimálně občas). „A pokud vstříknete více benzinu, máte motor, který funguje dobře, pokud má dostatek paliva. To znamená, že postavíte motor, spalovací komoru, postavíte vše, co je navrženo pro dostatek paliva.“

Jenomže pak zasáhla FIA a motor Ferrari musel pracovat v podmínkách (s menžším množstvím paliva), na které nebyl zvyklý. Ferrari svůj motor vloni a letos přestavělo. Pomohl také loňský upgrade hybridní části a v Maranellu nejspíše i dobře zvládli přechod na palivo E10.