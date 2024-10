LVMH bude novým globálním partnerem Formule 1

Formule 1 oznámila, že skupina luxusních značek LVMH se stane od roku 2025 globálním partnerem série.

Nová desetiletá smlouva bude zahrnovat několik značek a to včetně Louis Vuitton, Moët Hennessy a TAG Heuer.

„LVMH a Formule 1 jsou dvě globální značky, které neustále posouvají hranice kreativity a inovací, což jsou hodnoty, které jsou pro společnost Liberty Media klíčové,“ řekl prezident a generální ředitel společnosti Liberty Media Greg Maffei.

„Byli jsme nadšeni, že jsme mohli spolupracovat s jedním z domů LVMH během loňské Grand Prix v Las Vegas a nyní rozšiřujeme náš vztah s touto skupinou, protože se stala globálním partnerem. Těšíme se na spolupráci s Bernardem a Frédéricem Arnaultovými v příštích letech.“

„V motorsportu, stejně jako v módě, hodinářství nebo výrobě vín a lihovin, záleží na cestě k úspěchu na každém detailu,“ řekl CEO a předseda představenstva LVMH Bernard Arnault.

„V našich dílnách i na okruzích po celém světě je to právě neustálé hledání hranic, které inspiruje naši vizi, a to je smysl, který chceme vnést do tohoto velkého a jedinečného partnerství mezi Formulí 1 a naší skupinou.“

F1 má dnes přes 20 partnerů, jejichž přehled lze najít na oficiálních stránkách Formule 1. Mezi nimi je také společnost Rolex. Lze očekávat, že kvůli příchodu LVMH toto partnerství na konci roku skončí.