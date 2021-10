Lundgaard podepsal v IndyCar, Hülkenberg otestuje McLaren

Dvacetiletý Dán Christian Lundgaard podepsal smlouvu u týmu Rahal Letterman Lanigan Racing, kde se v příští sezoně stane týmovým kolegou Graham Rahala a Jacka Harveyho.

Současný pilot F2 a člen juniorského programu Alpine debutoval v IndyCar v polovině srpna, kdy uchvátil celý paddock čtvrtým místem v kvalifikaci na grand prix konfiguraci závodiště v Indianapolis. Závod poté dokončil na dvanáctém místě.

Lundgaardova rychlost při debutu nezůstala bez povšimnutí, u RLL Racing dostal k podpisu víceletý kontrakt.

„Jsem nadšený z toho, že přicházím k Rahal Letterman Lanigan Racing. Je to fantastický tým, ve kterém se už od mého debutu v šampionátu cítím vítán. Jsou pro mě perfektní volbou a jsem šťastný, že s nimi otevřu novou kapitolu mé kariéry,“ cituje web motorsport.com průběžně jedenáctého jezdce sezony F2.

I když je dánský závodník začleněn do struktury Alpine, příliš šancí na proniknutí do formule 1 u sebe nevidí. I proto se Lundgaard přeorientoval směrem do zámoří.

„Bude to pro mě úplně nová výzva. Především to závodění na oválech, které jsem ještě nikdy nezkoušel,“ dodal Dán.

Chce Hülkenberg k McLarenu?

Z bývalých pilotů F1 už figurují ve startovní listině pro příští sezonu IndyCar Alexander Rossi a Romain Grosjean, Marcus Ericsson by měl poté pokračovat u týmu Chipa Ganassiho, se kterým by mohl absolvovat i lednovou čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně.

Seznam expilotů „královny motorsportu“ v americkém formulovém seriálu by rád rozšířil i Nico Hülkenberg.

Německý pilot před časem přiznal, že u sebe nevidí šance na návrat do F1. Hülkenberg naposledy absolvoval celou sezonu v roce 2019 a minulý rok si připsal dva starty jako náhradník u Racing Pointu.

Jeho kariéra by mohla pokračovat v IndyCar u McLarenu. Vůz britské stáje si čtyřiatřicetiletý rodák z Emmerichu am Rhein vyzkouší příští týden během testů na trati Barber Motorsports Park v Alabamě.

Obě závodní sedačky Arrow McLaren pro rok 2022 už jsou obsazeny Patriciem O’Wardem a Felixem Rosenqvistem, to by však nemusela být nepřekonatelná překážka pro Hülkenbergův debut před absolvování celé sezony o rok později.

„V roce 2023 určitě nasadíme třetí vůz a možná už příští rok trochu rozšíříme náš program,“ uvedl pro motorsport.com šéf McLarenu Zak Brown, čímž naznačil možnost startů třetího jezdce ve vybraných podnicích už v sezoně 2022. Oním třetím pilotem by se mohl stát právě Hülkenberg.

V Alabamě se testů zúčastní i pilot F3 Logan Sargeant. Američan v této sezoně závodil pro tým Antonína Charouze a v šampionátu obsadil sedmé místo. Během testů IndyCar usedne do vozu stáje AJ Foyta.

Foyt ještě neuveřejnil složení své jezdecké sestavy pro příští rok. Mezi kandidáty na sedačku u tradičního týmu figuruje Dalton Kellett i Francouz Sébastien Bourdais, který se ovšem bude v příští sezoně primárně soustředit na závody IMSA WeatherTech SportsCar Championship v barvách Chipa Ganassiho.

Pro Foyta by mohla jezdit i Tatiana Calderon.