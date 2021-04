Lowe si to u Williamsu neužíval. Prodej týmu měl přijít dříve, říká

Paddy Lowe na konci roku 2016 opustil Mercedes a nastoupil do Williamsu na pozici technického ředitele. V Grove působil už dříve v letech 1987 až 1993, v roce 1992 získal s Nigelem Mansellem titul mistra světa.

Návrat do Williamsu ale nedopadl příliš dobře. Williams se v roce 2018 propadl na poslední místo, na kterém pak zůstal i v dalších dvou letech.

Kromě špatného výkonu nedokázal tým v roce 2019 postavit vůz včas pro testy. Po těchto problémech Lowe odešel na manažérskou dovolenou.

Vloni v létě „zakladatelská rodina“ tým prodala společnosti Dorilton Capital.

V rozhovoru pro podcast Beyond the Grid Lowe řekl, že ho tato zpráva potěšila.

„Potřebovali to udělat už dlouho. Upřímně řečeno, měli to udělat dříve, a to z nejrůznějších důvodů, které se netýkají konkrétních lidí,“ řekl Lowe.

„Tým se z hlediska financování dostal do velmi negativní spirály. Když jsem tam byl, sledoval jsem, jak se tato spirála stále více stáčí dolů, což bylo dost znepokojující. Musíte si uvědomit, že kromě prodeje neexistuje žádný dobrý konečný bod. Můžete to zabalit a jít dál, než to všechno zmizí.“

„Jsem velmi rád, že se tým podařilo prodat za rozumnou cenu, takže Claire a její bratři odejdou s něčím, s čím mohou pracovat. A jméno zůstane zachováno.“

„Mají nové investory, kteří budou mít peníze na to, aby to posunuli dál a otočili spirálu jiným směrem, což bude dlouhý proces.“

Lowe v podcastu uvedl, že jeho druhé působení ve Williamsu bylo „obdobím, na které opravdu nerad vzpomíná“, a že si dobu strávenou v Grove „neužil“. Dokonce to označil za „skutečně tvrdou práci bez jakékoliv odměny.“

Není to přitom tak dávno, co výsledky Williamsu nebyly až tak zlé. V prvních dvou letech hybridní éry (2014 a 2015) skončil na třetím místě. Lowe si však myslí, že problémy v týmu dlouhodobě maskovala právě forma motoru Mercedes.

„Williams měl od roku 2014 výhodu jednoznačně nejlepšího motoru, takže to vyvolalo některé, řekněme, falešné dojmy o základní výkonnosti. Žili z řady dalších zděděných výhod, které postupně odeznívají. Když organizace začne ztrácet, protože nemá správné investice nebo neudělala správná rozhodnutí, nepostaví okamžitě špatná auta.“

„Přeji Williamsu s novými majiteli vše dobré. Je skvělé, že mají majitele, kteří disponují financemi, protože platí, že na to všechno nakonec potřebujete finance."