15:47 | Max Verstappen potvrdil, že příští rok bude jezdit s číslem 1. „Kolikrát to můžete udělat? Nevím, možná je to jediná příležitost v životě, je to nejlepší číslo. Takže ano, určitě ho na auto nasadím.“

15:30 | Jak prožívali poslední kolo včera fanoušci v Nizozemsku: | Jak prožívali poslední kolo včera fanoušci v Nizozemsku: odkaz

13. prosince | Připomínáme, že sezóna ještě tak úplně neskončila. V úterý a ve středu proběhnou testy 18palcových pneumatik + juniorských jezdců.