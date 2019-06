Lotterer po penalizaci přišel o druhé místo v šampionátu

Lotterer byl jedním z mnoha pilotů, které nějakým způsobem ovlivnila hromadná nehoda v první šikaně po startu bernského závodu. Kolize s jinými vozy poškodila špičku vozu DS Techeetah německého pilota, který následně pod červenými vlajkami zajel přímo do boxů, zatímco zbytek startovního pole se seřadil na cílové rovince.

V boxech mechanici čínsko-francouzského týmu Lottererovi vyměnili přední přítlačné křídlo a poslali ho zpět na trať, a to i přes to, že na výjezdu z boxů svítila červená světla. Po restartu závodu začal být tento incident vyšetřován a sportovní komisaři nakonec rozhodli, že Lotterer svým manévrem porušil článek sportovních pravidel 37.1, který říká, že jezdec může během závodu opustit boxovou uličku pouze v případě, že na jejím konci svítí zelená.

Andre Lotterer za tento prohřešek dostal penalizaci 22 sekund a propadl se ve finální výsledkové listině až na 14. místo. Navíc přišel o získané body za čtvrtou pozici, díky čemuž se na druhé místo průběžného pořadí za vedoucího Vergne posunul Lucas di Grassi. Ten na Francouze ve vedení před posledními dvěma závody sezóny v New Yorku ztrácí 32 bodů a o 11 bodů za sebou má nově třetího Mitche Evanse, který se díky Lottererově penalizaci dostal o bod před německého jezdce.

„Po incidentu v první šikaně byly vyvěšeny červené vlajky, pod kterými většinou zajíždíme rovnou do boxů. Tentokrát tomu tak ovšem nemělo být, měli jsme zůstat na trati, tuto zprávu jsem ale dostal až poté, co jsem najel do boxové uličky,“ vysvětloval Lotterer pro motorsport.com.

„Proto jsem se zeptal týmu, co mám udělat. Tým v tu chvíli dostal zprávu, že se všechny vozy mají seřadit do řady na hlavní rovince. Znovu jsem se zeptal, co mám dělat a týmovým rádiem mi přišla odpověď, abych se také zařadil do řady na hlavní rovince okruhu. Kvůli tomu jsem vyjel z boxové uličky na červenou,“ popisoval německý pilot stáje DS Techeetah kritickou situaci. Díky tomu, že Lotterer vyjel na červenou z boxů na týmový příkaz, nedostane německý pilot žádné trestné body.

Sám Lotterer s penalizací nesouhlasí a nazývá ji „extrémně přísnou“.

„Celá trať byla červená. Opustili jsme boxovou uličku, protože jsme si mysleli, že to je to, oč nás žádá ředitel závodu, abychom urychlili proceduru restartu. Poté mi ale komisaři dali penalizaci 20 sekund,“ vysvětluje Andre Lotterer počínání svého týmu během červené fáze.

Foto: Formula E