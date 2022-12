Loňský vůz jsme vyvíjeli zřejmé déle, než jsme měli, přiznává Newey

Adrian Newey se domnívá, že Red Bull vyvíjel vloni svůj monopost příliš dlouho na to, že v dalším roce se ve formuli 1 chystala nová technická pravidla.

Verstappen suverénním způsobem letos obhájil svůj první titul mistra světa, když vyhrál rekordních 15 velkých cen, Red Bull navíc poprvé od sezóny 2013 vyhrál také Pohár konstruktérů.

A to i přesto, že vloni tým vyvíjel vůz RB16B déle, když Verstappen bojoval s Lewisem Hamiltonem o titul až do posledního závodu.

Zatímco řada týmů obětovala část ročníku 2021, aby se mohla lépe připravit na nová technická pravidla pro sezónu 2022, Red Bull na svůj vůz RB16B nasazoval i v pozdější fázi sezóny nová vylepšení, aby Verstappenovi pomohl v boji o titul.

Na výročních cenách Autosportu vyhrál letošní model RB18 cenu Mezinárodní závodní auto roku. Designéra Red Bullu úspěch těší, ačkoliv připouští, že na vůz pro sezónu 2022 se mohli zaměřovat dříve.

„Vývojové období bylo poměrně krátké, zejména proto, že jsme pokračovali ve vývoji loňského vozu v souboji o šampionát pravděpodobné déle, než jsme měli,“ řekl Newey pro Motorsport.com.

„Kvůli tomu jsme měli přes zimu hodně práce. Snažili jsme se, aby byl základ letošního vozu správný s nadějí, že nám to nabídne vývojový potenciál na vylepšení. Naštěstí to tak dopadlo.“

Na začátku sezóny 2022 bylo největším konkurentem Red Bullu Ferrari, vývoj vozu během sezóny ale Red Bullu umožnil dominovat druhé polovině ročníku, kdy Verstappen se Sergiem Pérezem vyhráli deset z posledních jedenácti závodů.

Ještě v předsezónních testech bylo podle Neweyho Ferrari vpředu, Red Bull se ale snažil postavit vůz, který bude fungovat na všech typech okruhů.

„Ferrari bylo ve skutečnosti v předsezónních testech zřejmě rychlejší. My měli velmi dobrý a efektivní první závodní upgrade. Díky tomu to bylo velmi vyrovnané a na začátku to byl opravdu těsný souboj. Ferrari bylo v některých závodech rychlejší, v jiných zase my.

„Poučili jsme se z toho a pro druhou polovinu sezóny jsme se pokusili udělat dobře vyladěné auto, aby fungovalo na všech okruzích. Myslím, že jsme kolektivně odvedli slušnou práci.“