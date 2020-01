Loňské technické směrnice zajistí rovné podmínky, říká Red Bull

Mercedes a Red Bull se vloni snažili přijít na kloub výhodě Ferrari v oblasti pohonné jednotky. Po sérii dotazů vydala FIA několik technických směrnic. Výhoda Ferrari na rovinkách se snížila, ačkoliv Maranello vždy tvrdilo a tvrdí, že na pohonné jednotce žádné změny neudělalo. Pokles rychlosti na rovinkách měl souviset se změnami nastavení ve snaze zvýšit rychlost v zatáčkách.

„Pohonné jednotky jsou neuvěřitelně komplexní,“ řekl Christian Horner pro Motorsport.com. „Myslím, že FIA nemá takové odborné znalosti, jakými disponují týmy.“

„To, co bylo objasněno, uzamkne různé oblasti, přičemž šlo hlavně o to, co se stane a ne o to, co se už stalo. Pro nás bylo nesmírné důležité mít to absolutně vyjasněné při vstupu do sezóny 2020.“

Na dotaz, zda má pocit, že došlo k využití šedých zón, reagoval Horner: „Byli jsme vděční za vyjasnění, které přišlo. Je to ku prospěchu všech.“

Foto: Getty Images / Charles Coates