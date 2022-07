Logan Sargeant získal první pole position ve F2

Formule 2 se dostává do nejnáročnější části své sezóny, v následujících pěti týdnech jí čekají hned čtyři závodní víkendy. Prvním z nich se koná tento víkend na britském Silverstone.

Zákaz startu pro tento závodní víkend dostal Cordeel ze stáje VAR, protože již dokázal obdržet 12 trestných bodů. Příležitost k dalšímu návratu se tak naskytla Davidu Beckmannovi, který už letos zaskakoval v Charouz Racing.

Před kvalifikaci měl Trident plné ruce práce, aby dal dohromady vůz Williamse, který boural v tréninku, ale podařilo se, tak se všech 22 pilotů mohlo utkat o pole position pro hlavní závod.

Ač v průběhu dne občas zapršelo a za deště se odjel i trénink, na večerní kvalifikaci byla trať již suchá, piloty trápil jen vítr.

První nejrychlejší čas stanovil Vesti s hodnotou 1:39.611. Pak se ale perfektní kolo podařilo Sargeantovi, a to 1:38.946 . Sedm minut před koncem se mu navíc povedlo tento čas vylepšit na 1:38.432.

Sargeanta se až do konce kvalifikace nepodařilo nikomu překonat. V neděli tak vůbec poprvé odstartuje do hlavního závodu z pole position. Jako druhý se kvalifikoval Vesti, třetí Drugovich. Do zítřejšího sprintu odstartuje z pole position Daruvala, v první startovní řadě ho doplní Fittipaldi.

Výsledky