Loajalita je pro mě důležitá. Vyžaduji jí i po Red Bullu, tvrdí Verstappen

I když Max Verstappen působí ve formuli 1 již desátou sezonou, lze tvrdit, že je jeho kariéra v královně motorsportu spjata s jediným zaměstnavatelem – Red Bullem.

Nizozemec sice v F1 začínal v barvách Scuderie Toro Rosso (dnešní RB), ale i tento tým vlastní rakouský výrobce energetických nápojů, takže transfer k Red Bull Racingu před osmi lety bylo možné považovat spíše za povýšení, než-li klasický přestup.

O možnosti, že by Verstappen závodil pro jiný tým než Red Bull, se hodně dlouhou dobu ani neuvažovalo. Vše však změnilo letošní interní vyšetřování a s ním spojená kauza šéfa stáje Christiana Hornera a jeho údajně nevhodného chování vůči podřízené.

Od té doby se už případný přestup trojnásobného šampiona nejeví tak nereálně – média spekulovala především o možnosti odchodu Verstappena do Mercedesu.

Samotný závodník nicméně tyto spekulace, které v poslední době spíše slábnou, příliš nekomentuje a i nadále zůstává věrný Red Bullu.

„Jsem docela loajální člověk a hodně to pro mě znamená. Je také něčím, co požaduji i od týmu. Zatím všechno v tomto ohledu bylo dosud skvělé. Bylo by úžasné ukončit kariéru tady v Red Bullu. Strávit všechny ty roky v podstatě v jednom týmu by bylo neuvěřitelné,“ uvedl Verstappen v rozhovoru pro britský list The Guardian.

V rámci interní krize Red Bullu média hovořila o různých scénářích. Třeba i o tom, že by Red Bull opustil jeho poradce Helmut Marko, který je mj. velkým spojencem Verstappena.

„Byl bych raději, kdyby se tyto příběhy a věci v týmu neděly. Musíme se s tím prostě vypořádat a jít dál. Mám smlouvu s týmem, abych dělal svou práci, a výkon je tím, na co se soustředím. Nejsem někdo, kdo by rád politikařil,“ popsal dále pilot Red Bullu.