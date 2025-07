Lindblad si užil první trénink ve voze Red Bullu. Pak musel se Staňkem ke sportovním komisařům

Arvid Lindblad ztratil v prvním tréninku na Maxe Verstappena půl sekundy, což bylo mimochodem méně, než ztratil v tom druhém Júki Cunoda. Srovnání obou časů a tréninků je samozřejmě nutné brát s velkou rezervou.

Lindbladovi bude teprve za měsíc 18 a je považován za favorita na sedačku v Racing Bulls v příštím roce. Je zřejmé, že jsme ho v pátečním tréninku neviděli naposledy.

„Myslím, že bych mohl být ještě o něco rychlejší, kdybych ujel ještě pár kol. Ale vzhledem k tomu, že jsem v tomto autě seděl poprvé, mám za sebou jen velmi omezený počet jízd v autě F1 a například tento víkend je myslím o 13, 14 sekund rychlejší než F2, tak je to obrovský krok,“ řekl Lindblad, kterého cituje RaceFans. „Myslím, že když to všechno vezmu v úvahu s ohledem na omezenou přípravu, jsem s dnešní prací docela spokojený.“

Lindblad se příliš neobával toho, že by boural. „Realita je taková, že tato auta jsou nyní tak rychlá, zvláště když vycházím z toho, na co jsem zvyklý, že můj mentální limit je nižší než limit auta.“

„Moje mentalita byla vlastně taková, že jsem se v tréninku opravdu snažil tlačit s vědomím, že budu vždy pod limitem auta.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Po skončení tréninku jsem si přál další jízdu. Zvláště po jízdě s vozem F2 mi to připadalo o dost pomalejší a horší. Ale myslím, že je to jeden z těch okamžiků, kdy jsem si prostě vědom, že většina lidí, v podstatě každý, nemá možnost řídit vůz Formule 1. Takže už jen za to, že jsem dostal tuhle příležitost, jsem nesmírně vděčný a soustředím se na to, abych tvrdě pracoval a odváděl dobrou práci ve F2 a brzy se stal plnohodnotným jezdcem F1.“

Se Staňkem musel ke sportovním komisařům

Kvalifikace F2 se ale Lindbladovi příliš nepovedla. Skončil na 11. místě, což znamená, že z této pozice odstartuje do obou závodů.

Kromě toho musel před sportovní komisaře, kde se potkal s českým pilotem Romanem Staňkem. Lindblad byl vyšetřován kvůli tomu, že měl Romana Staňka hned dvakrát zablokovat v tréninku F2. Ten se sice jel už před tréninkem F1, ale schůzka u sportovních komisařů proběhla až po 16. hodině.

Zatímco v 16. zatáčce podle sportovních komisařů Staňka neovlivnil, za incident s českým jezdcem ve druhé zatáčce dostal varování.