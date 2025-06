Lindblad má za sebou první plnohodnotný test s vozem F1

Teprve 17letý Arvin Lindblad se v pondělí svezl na dráze v Imole, kde usedl do dva roky starého vozu stáje z Faenzy.

Arvid Lindblad, jeden z nejvýraznějších talentů juniorského programu Red Bullu, absolvoval svůj první plnohodnotný test s vozem formule 1. Na okruhu v Imole usedl do monopostu AT04, se kterým stáj Racing Bull závodila ještě pod hlavičkou AlphaTauri v roce 2023.

Jak uvedl Autosport, Lindblad během testu sdílel vůz s dalším členem juniorského programu, Japoncem Iwasou. Britský talent odjel dopolední část testu, Iwasa navázal odpoledne. Lindblad se sice při jízdách dvakrát roztočil v šikaně Variante Alta, jinak test údajně proběhl podle plánu.

Pro Lindblada se sice nejednalo o úplně první svezení s vozem F1 (již v únoru se zúčastnil tzv. filmovacího dne na stejném okruhu) ale až tentokrát šlo o plnohodnotný test v rámci programu TPC (Testing of Previous Cars), který umožňuje nasazení dvou let staré techniky bez větších omezení.

Protože Lindblad zatím nedovršil 18 let, Red Bull nedávno požádal Mezinárodní automobilovou federaci o speciální výjimku pro udělení superlicence, přičemž FIA žádosti vyhověla. Mladík tak nyní splňuje všechny podmínky k tomu, aby se mohl objevit na trati během závodního víkendu F1.

Lindblad, který letos prvním rokem závodí ve formuli 2, v níž drží třetí místo, by ještě letos mohl absolvovat některý z volných tréninků v rámci F1, ale daleko nemusí mít ani k závodnímu debutu v královně motorsportu.

Stačí například, aby Max Verstappen nyní v Rakousku inkasoval další trestný bod (momentálně jich má na svém kontě 11) a následně by čelil zákazu startu.

V takovém případě by Red Bull musel hledat náhradu a Lindblad by byl přirozenou volbou pro stáj Racing Bulls, která by Red Bullu pravděpodobně propůjčila jednoho ze svých jezdců.

Pokud se však Lindblad letos nedočká, má stále velkou šanci, že se mu příležitost naskytne v příští sezoně.