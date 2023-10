Limitovali jsme ztráty, tvrdí po pátém místě v Kataru Leclerc

Charles Leclerc si v Kataru dojel pro body za páté místo. Jeho kolega Carlos Sainz do závodu kvůli poruše ani neodstartoval.

Ferrari v závěrečné fázi sezony usiluje o zisk druhého místa v Poháru konstruktérů.

V Kataru však v tomto směru Ferrari pohořelo, jelikož na konkurenční Mercedes ztratilo osm bodů, takže italská stáj za tou německou v průběžném hodnocení momentálně zaostává o 28 bodů.

Podle pilota Charlese Leclerca nicméně Ferrari ze závodu vytěžilo vše, co bylo v danou chvíli možné.

„Maximálně jsme využili náš potenciál. Poté, co Carlos (Sainz, pozn. red) vypadl ještě před startem, to pro nás bylo o limitování škod. V závodě jsme museli jet trochu s rezervou, abychom dostali vůz bezpečně do cíle. Očekávali jsme, že McLaren bude silný, ale ne až tak. Rychlý byl i Mercedes a myslím, že George (Russell) na to netlačil tak, jak mohl,“ hodnotil v cíli průběh GP Kataru Leclerc, který se během závodu, podobně jako řada jeho soupeřů, pořádně nadřel.

„Z fyzického hlediska to byl nejtěžší závod v mojí kariéře. Přispělo k tomu několik věcí – velmi vysoké teploty a jízda na tři zastávky, díky čemuž se celý závod jelo kvalifikační tempo,“ dodal Leclerc.

Sainz ani neodstartoval

Pro Carlose Sainze letošní Velká cena Kataru skončila ještě dříve, než začala. Španěl totiž doplatil na poruchu palivového systému.

„Jsme z toho zklamání, protože šlo o promarněnou příležitost. Všichni víme, že motoristický sport umí být někdy až krutý. Je to škoda, protože jsem přesvědčen, že jsem mohl zajet dobrý závod a získat důležité body do šampionátu konstruktérů,“ byl uvedl Sainz.