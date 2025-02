Lidi potřebují vůdce a Adrianovi ho rozhodně máme, říká Vandoorne

Stoffel Vandoorne závodí za Maserati ve formuli E, ale současně plní roli rezervního jezdce Astonu Martin. Podle něj bude mít příchod Adriana Neweyho vliv na celý tým a to včetně jezdců.

„Bude to úžasné,“ řekl Vandoorne pro Racingnews365. „S Adrianem jsem se už setkal v Goodwoodu, když jsme závodili s historickými vozy, ale nestrávil jsem s ním pořádný čas a nevedl s ním, řekněme, hlubší diskuse.“

„Ale bude to skvělé, bude mít na tým obrovský vliv se všemi svými znalostmi a zkušenostmi, které má. A myslím, že mu lidé budou naslouchat, a to je něco, co tým potřebuje. Potřebují vůdce. Potřebují někoho, komu mohou věřit a koho respektují a myslím, že v Adrianovi to rozhodně máme.“

Podle Vandoorna to nebudou jen inženýři, kdo bude z Neweyho příchodu profitovat.

„Ale z pohledu jezdce je to také skvělé. Jsem sice jen rezervní jezdec Aston Martinu, ale i tak mohu využít jeho znalostí, zkušeností a popovídat si s ním, abych si vybudoval vlastní znalosti. Takže je skvělé mít ho na palubě.“