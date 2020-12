Lidé nepochopili má slova po Grosjeanově nehodě, říká Verstappen

Verstappen a Hamilton dostali otázku, zda by se jezdců měli zeptat, zda chtějí znovu odstartovat závod po tak těžké nehodě, jakou jsme v úvodu Grand Prix Bahrajnu viděli.

Verstappen řekl, že pokud by byl šéfem týmu a jezdec by nechtěl nastoupit, tak by ho vyhodil.

„Myslím, že lidé nepochopili, co tím myslím,“ řekl Verstappen. „Snažil jsem se říct, že jako jezdci známe rizika, když nasedneme do auta, a pokud má někdo pochybnosti, měl by zvážit možnost, že se závoděním skončí.“

„Není divné, když se po takové nehodě cítíte nepříjemně, ale jsme součástí týmu a oni se spoléhají na to, že budeme dělat naši práci, kterou je řízení auta. Kdyby Romain neodcházel po svých, bylo by v neděli samozřejmě všechno jinak.“

„V 60. a 70. letech to bylo mnohem nebezpečnější a jezdci v té době přesto vyjeli na trať, protože věděli, že je to jejich práce a je to něco, co milují, i když věděli, že riziko pro ně a jejich přátelé je velmi vysoké.“

„Bezpečnost, kterou nyní máme, je neuvěřitelná a já respektuji vlastní rozhodnutí každého, ale cítím to takhle.“

„Nikdo nikdy nechce vidět takovou nehodu, ale důležité je jen to, že Romain je v pořádku.“