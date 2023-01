Lidé by neměli mít možnost být miliardáři, zatímco jiní hladoví, myslí si Hamilton

Lewis Hamilton se v podcastu Jaye Shettyho rozpovídal o sociálních tématech.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton se v posledních letech vyjadřuje k různým tématům a nebojí se říct svůj názor.

V podcastu Jaye Shettyho nyní promluvil o sociálních tématech, ale třeba také o tom, jak těžké to podle svých slov měl, když vyrůstal a musel čelit stereotypům.

Navzdory tomu, že Hamilton patří mezi nejlépe placené sportovce a momentálně údajně vyjednává o nové smlouvě v hodnotě 70 milionů eur ročně, je Brit toho názoru, že by světové bohatství mělo být přerozděleno jinak.

„Lidé by neměli mít možnost vlastnit miliardy. Měla by existovat hranice, kolik můžete mít. Peněz je dost na to, aby se dostalo na všechny. Chtělo by to tedy vytvořit zákon, který by zajistil více rovnosti pro všechny. Nevím ale, jak by měl být takový zákon realizován,“ uvedl Hamilton.

„Potkal jsem děti, které hladoví. A pak si člověk řekne, jaké má štěstí,“ řekl jezdec Mercedesu, který sám věnuje vysoké částky na charitu a předloni založil vlastní nadaci Mission 44, jejíž cílem je podporovat vzdělávání mladých lidí a řešit nerovnost.

V žebříčku listu The Sunday Times, jenž porovnává nejštědřejší charitativní donátory s vazbami na Británii, se Hamilton dokonce umístil jako nejvýše umístěný sportovec na pátém místě.

Šikana v dětství

Hamilton ve více než hodinovém podcastu mluvil i o šikaně, kterou zažil v dětství.

„Už v šesti letech mě šikanovali. Myslím, že jsem byl škole pravděpodobně jedním ze tří dětí tmavé pleti. Větší a silnější děti mě často pošťuchovaly. A pak ty neustálé ústrky, ale i házení banánů či používání slova na N,“ svěřil se Hamilton s tím, že příliš podpory neměl ani od kantorů.

„Učitelé mi říkali, že ze mě nic nebude. Vzpomínám si, jak jsem stál za kůlnou, brečel jsem a říkal si, že to tak bude. Na zlomek vteřiny jsem tomu uvěřil.“