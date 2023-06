Líbil se mi každý okamžik, říká o testu s Mercedesem Schumacher

V Barceloně proběhly testy pro Pirelli, které mají napomoci ke konečnému rozhodnutí, zda F1 od další sezóny zakáže ohřívací deky. Ve voze Ferrari se vystřídali závodní jezdci. Mercedes nasadil v první den Russella a ve druhý Micka Schumachera.

„Bylo to skvělé! Hodně jsem se toho naučil a byla to zábava,“ řekl Schumacher po testovacím dni, ve kterém odjel 152 kol.

„Byl to velmi produktivní den. Prošli jsme všechno, co jsme chtěli, nasadili jsme všechny testovací pneumatiky, které byly v plánu. Bylo také dobré mít první zkušenost s pneumatikami bez deky. Je jasné, že bylo fyzicky cítit, že jsem dlouho nejezdil, ale bylo dobré být zpátky v kokpitu.“

Hlavním úkolem byla práce s pneumatikami Pirelli, ale test poskytl Schumacherovi cennou příležitost vyzkoušet si vůz W14 na trati, což mu pomůže v roli rezervního jezdce Mercedesu.

„Tato zkušenost mi bude v mé roli určitě přínosem. Lépe chápu, na co si dát pozor a na čem zapracovat. Také lépe rozumím všem postupům a tomu, jak tým pracuje na trati. To bude klíčovým faktorem v případě, že budu muset někdy naskočit do závodu.“

„Mezi simulátorem a jízdou v reálném světě je samozřejmě rozdíl. Rozdíl bude vždy, protože technologie ještě není na takové úrovni, aby to bylo stoprocentně srovnatelné. Nicméně je to nejbližší zkušenost, kterou jsem měl mezi simulátorem a realitou. Simulátor mě připravil a tým se velmi snažil o jeho korelaci. To mi pomohlo vědět, co mohu při jízdě očekávat. Je jasné, proč je tento tým osminásobným mistrem světa.“

„Bylo skvělé řídit vůz s vylepšeními. Samozřejmě jsem nejel se startovním balíčkem, takže jsem nemohl udělat přímé srovnání. Ze všech komunikací, které jsem slyšel od jezdců, jsem však při dnešní jízdě cítil a souhlasil s mnoha jejich připomínkami.“

„Na zbytek roku se velmi těším. Dnes jsem si to skvěle užil a doufám, že se někdy vrátím do auta. Líbil se mi každý okamžik! Chci všem moc poděkovat za tuto příležitost.“