Liberty Media se údajně prodeji F1 nebrání, pokud dostane dobrou nabídku

Zprávy z Německa hovoří o tom, že je Liberty Media ochotna prodat F1 v případě, že na tom dobře vydělá.

Americká společnost Liberty Media převzala F1 v roce 2017 za přibližně 4,4 miliardy dolarů.

Od té doby však hodnota formule 1 několikanásobně vzrostla, o čemž svědčí i nabídka v hodnotě 20 miliard dolarů, kterou podle agentury Bloomberg vloni Liberty Media dostala od saúdskoarabského státního investičního fondu.

Před pár dny pak americký magazín Forbes F1 ocenil na více než 17 miliard dolarů.

Navzdory tomu, že Liberty Media, která má momentálně mocenské spory s FIA, vloni nabídku ze Saúdské Arábie odmítla, neznamená to, že by o možném prodeji F1 neuvažovala. Vyplývá to z informací německé stanice Sport1, podle níž by Liberty Media byla ochotna prodat F1 v momentě, kdy by dostala dostatečně výhodnou nabídku.

Marko před Saúdy varuje

Ke spekulacím, které se týkají možného prodeje F1 Saúdům, se pro německou stanici RTL vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko.

„Myslím, že by nebylo dobré, kdyby se F1 prodala zemi, která se kulturně liší od země, kde se většina závodů koná,“ řekl Marko.