Lex Kimi? Ve formuli 1 lze nově za jistých okolností debutovat už v 17 letech

Max Verstappen debutoval ve F1 ve svých 17 letech. Po tomto historickém okamžiku, který mnozí kritizovali, došlo k úpravě pravidel a vzniku „lex Verstappen“.

Jezdec musel mít 18 let a také získat v body za konečné umístění v různých sériích – nejlépe je ohodnocena F2, ale body lze získat i v mnoha dalších sériích.

Už delší dobu se diskutuje o budoucnosti juniora Mercedesu. Andrea Kimi Antonelli se narodil 25. srpna 2006. Osmnáct mu tak bude v den konání Velké ceny Nizozemska po konci letní přestávky. Pokud by chtěl ve F1 debutovat dříve, musel by FIA požádat o výjimku. K tomu už došlo, ale není jasné, kdo ji podal. Mercedes to podle svých slov nebyl.

Změna v příloze

Výjimka je stále potřeba, ale nově je mnohem dostupnější. Podle Motorsport.com došlo k úpravě přílohy L Mezinárodního sportovního kodexu (ISC). Nově je v ní uvedeno:

„Podle uvážení FIA může být jezdci, který v poslední době prokázal mimořádné schopnosti a vyspělost v soutěžích jednomístných formulových vozů, udělena supelicence ve věku 17 let.“

Pro Antonelliho to znamená, že by mohl požádat o výjimku a odjet pár závodů za Williams, aby se připravil na příští rok u Mercedesu. Body pro superlicenci má.

Antonelli teprve letos debutoval ve F2 a nikdy nejezdil ve F3. V nižších kategoriích však sbíral vavříny. Díky vítězstvím ve F4 (německé a italské) a regionální formuli (evropské a blízkovýchodní) má už dnes mnohem více než 40 bodů.

Je otázkou, zda mu FIA uzná, že „v poslední době prokázal mimořádné schopnosti a vyspělost“. Ve F2 mu aktuálně patří šesté místo a zatím se nedostal ani na stupně vítězů – to samozřejmě nevypovídá nic o jeho schopnostech a budoucích výsledcích ve F1.

Debut s „malým d“

Antonelli je favoritem na sedačku u Mercedesu v příštím roce. Letošní debut by se mu jistě hodil, ale nemusí to být jediný způsob, jak získat zkušenosti. Antonelli masivně testuje se staršími vozy Mercedesu.

Klauzule ohledně věku pro zisk superlicence se týká také licence pro páteční volné tréninky. Antonelli tak má snadnější cestu pro dřívější „malý debut“ v rámci závodního víkendu – mohl by se posadit za volant Mercedesu a / nebo Williamsu v prvním tréninku a to dříve než v posledním evropském závodě v Monze.

Týmy musí v průběhu sezóny do každého ze dvou vozů posadit mladého jezdce, který má na kontě maximálně dva starty ve F1 (například Haas tak tuto povinnost splní s Bearmanem).