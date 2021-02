Lewisovi nejde o překonání rekordu v počtu titulů, myslí si jeho otec

Skončí Hamilton v případě zisku osmého titulu ve formuli 1? Roční smlouva mu dává tuto možnost, i když Toto Wolff to nepřímo zpochybnil, když řekl, že letos začnou jednání o nové smlouvě dříve než vloni.

„Nemyslím si, že rekord je jeho cílem,“ řekl Hamiltonův otec Anthony pro TalkSport. „Uvědomuje si, že stárne a chce dělat v životě jiné věci, protože existuje i život mimo závody, ale prozatím souhlasí s pokračováním dalšího roku.“

„Měli dlouhý vztah a myslím si, že loajalita je v tomto světě docela důležitá, takže je dobré je vidět další rok spolu.“

„Má rád to, co dělá, ale také rád inspiruje ostatní lidi a právě teď jeho úspěchy inspirují děti, které mají sen něčeho dosáhnout. Podle toho, co vím, jde spíše o myšlenku toho to předat dál než o dosažení vysněného cíle.“

„Když Lewis začal jezdit na motokárách, věděl jsem, že je velmi nadaný, ale netušil jsem že tato nadanost povede k sedmi světovým titulům. Ale když se zapojí, udělá to na 100 % a udělá maximum, kdykoliv vyrazí na trať.“